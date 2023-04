Le taux de change EUR/USD a continué d’augmenter vendredi alors que l’indice du dollar américain (DXY) s’approchait d’un niveau de support clé. Le taux de change EUR/USD s’échangeait à 1,1061, son plus haut niveau depuis avril 2022. Au total, la paire a bondi de plus de 15 % par rapport à son point le plus bas en 2022.

Crash de l’index DXY

La principale raison pour laquelle la paire EUR/USD a fortement bondi est que l’indice du dollar américain a suivi une forte tendance à la baisse. Il est passé à un creux de 100,8 $, ce qui est bien inférieur au sommet de 115 $ de l’an dernier.

Un examen plus approfondi montre que le dollar américain s’est effondré face à la plupart des devises des pays développés. Par exemple, il a baissé de 12% contre le yen japonais, de 20% contre la livre sterling et de 12,5% contre le franc suisse.

Cette action des prix est due au fait que les investisseurs prévoient que le cycle de hausse des taux que nous avons vu en 2022 touche à sa fin. En fait, la Fed a ralenti ses hausses de taux à 0,50 % en décembre, contre les quatre précédentes à 0,75 %. Il a augmenté de 0,25 % au cours des deux dernières réunions.

Des signes émergent qui sont plus favorables à un pivot de la Réserve fédérale. Par exemple, les données publiées la semaine dernière ont montré que le nombre de postes vacants aux États-Unis est tombé en dessous de 10 millions pour la première fois depuis 2021.

Des données supplémentaires ont montré que la croissance des salaires a continué de baisser alors même que le taux de chômage global a chuté à 3,5 %. Les PMI manufacturiers et des services ont également été un peu décevants. Et cette semaine, les données ont révélé que les données sur l’inflation américaine ont continué de baisser en mars.

Et les minutes du FOMC ont montré que l’on craignait que les États-Unis ne se dirigent vers une récession. D’autre part, l’économie européenne se porte bien car elle cherche à esquiver une récession cette année.

Analyse technique EUR/USD

Graphique EUR/USD par TradingView

Le graphique journalier montre que le taux de change EUR/USD a réussi à franchir l’important point de résistance à 1,1030. En croisant ce prix, la paire a invalidé le modèle de double sommet qui s’est formé. J’ai écrit sur ce modèle ici. La ligne de cou de cette configuration était à 1,0500. La paire s’est déplacée au-dessus des moyennes mobiles de 25 jours et de 50 jours.

Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent désormais la prochaine résistance à 1,1500, qui est d’environ 4,2 % au-dessus du niveau actuel. Une chute sous le support à 1.100 invalidera la vue haussière. Si cela se produit, l’indice DXY chutera à environ 95 $.