Prévision de prix pour Ethereum et implications pour AltSignals (ASI)

La courbe de prix d’Ethereum est devenue parabolique vendredi alors que la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde a atteint son plus haut niveau depuis mai de l’année dernière. Il a atteint un sommet de 2 137 $, soit environ 143 % au-dessus de son plus bas niveau de 2022. Cela indique que le taureau déchaîné de l’industrie de la crypto-monnaie est de retour étant donné que Bitcoin a également bondi pour passer au-dessus de 30 500 $. Alors, qu’est-ce que cela signifie pour AltSignals (ASI) ?

Ethereum gagne en valeur après la mise à niveau Shapella

La plus grande actualité crypto de la semaine a été l’activation de la mise à niveau Shapella d’Ethereum. Cette mise à niveau a été le plus grand événement de l’histoire d’Ethereum depuis la fusion qui a eu lieu en septembre de l’année dernière. Cela a simplement permis aux jalonneurs d’Ethereum de retirer leurs pièces.

Avant la mise à niveau, le consensus parmi les analystes était que le prix d’Ethereum reculerait fortement à mesure que davantage de pièces arriveraient sur le marché. Ce n’était cependant pas le cas car le prix d’Ethereum a continué de monter en flèche ces derniers jours.

Ce rallye s’est produit principalement en raison des événements macroéconomiques actuels. Les données publiées mercredi ont montré que l’inflation américaine est passée de 6,0 % en février à 5,0 % en mars de cette année, son plus bas niveau depuis 2021. Elle a chuté au cours des 8 derniers mois.

Par conséquent, les analystes estiment que la Réserve fédérale commencera à changer sa politique dans les mois à venir compte tenu du ralentissement de l’économie. La semaine dernière, les données de S&P Global et de l’ISM ont montré que les PMI manufacturiers et non manufacturiers du pays ont diminué en mars.

Des données supplémentaires ont révélé que les salaires aux États-Unis ont continué de baisser alors même que le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau en plus de 50 ans. Par conséquent, il est probable que l’économie soit en perte de vitesse.

Les minutes de la Fed publiées cette semaine ont montré que certains membres étaient favorables à une pause des hausses de taux d’intérêt en mars. La banque a également signalé que l’économie entrerait probablement en récession plus tard cette année en raison de la récente crise bancaire.

Dans le monde des crypto-monnaies et des actions, les mauvaises nouvelles ont tendance à être de bonnes nouvelles car cela signifie que la Fed sera favorable. Comme vous vous en souvenez, le rallye crypto de 2021 a eu lieu à un moment où la Fed assouplissait sa politique de taux de manière agressive.

Prédiction du prix d’Ethereum

Le graphique journalier montre que le prix d’ETH a connu une forte tendance haussière ces derniers jours. En cours de route, il a dépassé le point de résistance important de 2 040 $, son plus haut point de l’année dernière, atteint en août. Il a formé une croix dorée en mars lorsque les moyennes mobiles sur 200 et 50 jours se sont croisées.

La pièce a également bondi au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %. Par conséquent, il est probable que la pièce continue d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain niveau psychologique situé à 3 000 $.

Implications pour AltSignals (ASI)

Le retour du taureau déchaîné sur le marché de la crypto-monnaie est une bonne nouvelle pour les altcoins nouveaux et à venir comme AltSignals. Créée en 2017, AltSignals est une entreprise qui fournit des signaux sur les crypto-monnaies, mes contrats à terme Binance et le marché du Forex. Il a une bonne réputation, comme en témoignent les avis de TrustPilot.

Les développeurs cherchent maintenant à faire grandir la plateforme en intégrant l’intelligence artificielle. Dans le cadre de ce développement, ils proposent une vente de jetons qui tirera parti de technologies telles que l’apprentissage automatique, la modélisation prédictive et le traitement du langage naturel. La nouvelle solution d’IA de la plate-forme est connue sous le nom d’ActualizeAI.

La prévente de jetons ASI se porte bien car les développeurs ont déjà vendu des jetons d’une valeur totale de plus de 545 000 $. Dans mon dernier article sur AltSignals, ils venaient de lever environ 400 000 $ de leur objectif de 1,08 million de jetons.

Par conséquent, avec chaque jeton vendu pour 0,015 $, ASI semble être un moyen bon marché de surfer sur la vague de l’intelligence artificielle et de prendre part au rallye crypto.

Il y a plusieurs raisons qui font d’AltSignals un bon investissement. Premièrement, les crypto-monnaies sont dans une course haussière qui pourrait les voir atteindre leurs plus hauts historiques. Si cela se produit, la plupart des jetons feront également un bond. Deuxièmement, AltSignals est déjà une entreprise rentable avec une communauté dynamique qui reçoit les signaux de la plateforme.

Troisièmement, il intègre le concept d’IA, qui se développe rapidement suite au succès de ChatGPT. Enfin, ASI est trop bon marché et il est possible que sa courbe de prix devienne vertical lorsqu’il sera coté sur plusieurs bourses. Vous pouvez participer à la prévente d’AltSignals ici.