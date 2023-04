L'indice Hang Seng recule alors que l'action ANTA Sports plonge

L’indice Hang Seng a légèrement reculé après les données du PIB chinois plus fortes que prévu. L’indice de premier ordre a reculé d’environ 0,75 % et s’échangeait à 20 580 $H, soit quelques points en dessous du sommet de ce mois-ci de 20 793 $H. Il est d’environ 9,17 % au-dessus du niveau le plus bas de cette année.

Données sur le PIB de la Chine

L’économie chinoise tourne à plein régime après que le pays a supprimé les politiques Covid-zéro. Selon l’agence des statistiques, l’économie a progressé de 2,2 % au premier trimestre, comme on s’y attendait largement. Sur une base QoQ, l’économie a progressé de 4,5 %, supérieur à l’estimation médiane de 4,0 %.

Des données supplémentaires ont révélé que le taux de chômage du pays est passé de 5,5 % en février à 5,3 % en mars. Cette baisse était meilleure que les 5,5 % estimés. Le secteur de la vente au détail a augmenté de 10,6 %, les Chinois et les étrangers ayant augmenté leurs dépenses.

La production industrielle a augmenté de 3,5 % tandis que les investissements en actifs fixes ont augmenté de 5,1 %. Ces chiffres signifient que l’économie se remettait bien, ce qui est une bonne chose pour le pays. Des doutes ont été émis quant au rythme de la reprise.

Les estimations flash montraient que l’économie se porterait bien au premier trimestre. Un rapport de Nomura a montré que la consommation d’électricité a fortement augmenté au cours du trimestre. Un autre rapport a révélé que les ventes de logements ont augmenté rapidement.

La baisse de l’indice Hang Seng était principalement due à des sociétés spécifiques. Le cours de l’action ANTA Sports a chuté de plus de 7% après que la société a levé des fonds en vendant ses actions. Dans la plupart des cas, les entreprises chutent lorsqu’elles lèvent des capitaux car cela dilue leurs actions.

Les autres sous-performants de l’indice Hang Seng étaient SMIC, Sunny Optical, Lenovo et Xiaomi. Toutes ces entreprises ont chuté de plus de 2 %. En revanche, les compagnies d’assurance comme China Life Insurance et Ping An ont été les plus performantes. Les actions de Ping An ont bondi après que la société ait insisté sur le fait qu’elle souhaitait que HSBC divise ses activités.

Prévisions de l’indice Hang Seng

Graphique HSI par TradingView

Le graphique journalier montre que l’indice Hang Seng a connu une lente reprise après avoir chuté à un creux de 18 825 $H en mars. Sur le graphique journalier, l’indice a bondi au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours. L’indice a également retesté le point de résistance clé à 20 766 $ H, le point le plus élevé du 7 mars.

Dans le même temps, l’indice de force relative (RSI) approche du niveau de surachat de 70. Par conséquent, l’ indice continuera probablement d’augmenter, car les acheteurs ciblent le point de résistance clé à 22 000 $ H.