Mark Mahaney est optimiste sur l'action Netflix malgré des perspectives décevantes

Les actions de Netflix Inc ( NASDAQ: NFLX ) ont d’abord chuté, mais se sont ensuite complètement rétablies en de longues heures, même si le géant du streaming a publié des prévisions décevantes pour son trimestre en cours.

Voici ce que Netflix attend pour le deuxième trimestre

La société de médias de masse prévoit désormais une croissance annualisée de 3,4 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre à 8,24 milliards de dollars sur 2,84 $ de bénéfice par action. En comparaison, les analystes étaient à 8,5 milliards de dollars et 3,07 dollars par action, respectivement.

Les vents contraires des devises, a-t-il ajouté, entraîneront également une baisse de 100 points de base de la marge opérationnelle ce trimestre. Mais rien de tout cela n’a suffi à rendre Mark Mahaney (Evercore ISI) moins optimiste sur l’action Netflix.

Notre hypothèse est que vous verrez un pic de désabonnement à mesure qu’ils déploient [le partage de mots de passe] dans le monde. Mais avec le temps, ils s’inscriront. Cela nous rend optimistes sur Netflix – et notre étoile du nord est cette opportunité publicitaire à laquelle ils sont confrontés.

Depuis le début de l’année, l’action Netflix est en hausse de 13 % à l’écriture.

Mahaney dit que les conseils des sous-marins sont haussiers

Au cours de son premier trimestre financier, Netflix a ajouté 1,75 million de nouveaux abonnés nets contre environ 2,25 millions attendus.

Pire encore, ses perspectives pour le deuxième trimestre. La société cotée au Nasdaq s’attend à ce que les ajouts nets payés restent séquentiellement stables – bien en deçà des prévisions consensuelles de 3,7 millions. Mais sur CNBC ” Closing Bell: Overtime “, Mahaney a noté:

Je pense que les conseils des sous-marins sont relativement constructifs. Le trimestre de juin est toujours le plus faible. Donc, s’ils peuvent maintenir des sous-ajouts similaires à ceux du trimestre de mars malgré le taux de désabonnement lié au partage de mot de passe, je pense que c’est légèrement haussier.

Netflix a confirmé aujourd’hui qu’il lancera le “partage payant” aux États-Unis ce trimestre.

L’action Netflix vaut-elle la peine d’être achetée ?

Du côté positif, Netflix voit désormais au moins 3,5 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles cette année, selon le communiqué de presse sur les résultats. Ses prévisions précédentes n’étaient que de 3,0 milliards de dollars. Parlant davantage du partage payant et d’un niveau moins cher financé par la publicité, Mahaney d’Evercore a ajouté :

Netflix a résolu le problème majeur auquel il était confronté depuis un an. Il a facturé un prix élevé. Cela les sort de là. Ils peuvent le faire tout en augmentant l’ARPU. Vous voyez rarement cela. C’est pourquoi les gens achèteront toute faiblesse majeure du titre.

Sa cote de “surperformance” sur l’action Netflix est couplée à un objectif de prix de 400 $ qui suggère une hausse d’environ 20 % à partir d’ici.

Chiffres notables dans le rapport sur les résultats du premier trimestre de Netflix

A gagné 1,31 milliard de dollars contre 1,60 milliard de dollars il y a un an

Le bénéfice par action a également chuté de 3,53 $ à 2,88 $

Les revenus ont augmenté de 3,7 % en glissement annuel pour atteindre 8,16 milliards de dollars

Le consensus était de 2,86 $ par action sur un chiffre d’affaires de 8,18 milliards de dollars

A dépensé 400 millions de dollars pour racheter 1,2 million d’actions