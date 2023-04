Metacade franchit une étape clé avec la mise en ligne de MCADE sur BitMart

Metacade (MCADE) fait aujourd’hui la une des actualités sur les crypto-monnaies avec sa première inscription sur une plate-forme CEX. Et comme les dépôts s’ouvrent sur le meilleur échange de crypto-monnaies BitMart, le moment est peut-être venu d’acheter des jetons MCADE et HODL comme un investissement à long terme.

Il est possible que l’inscription opportune d’aujourd’hui sur BitMart puisse voir l’intérêt du marché secondaire pour MCADE exploser alors que de plus en plus de personnes cherchent à investir dans un projet destiné à révolutionner l’écosystème du jeu Web3.

Notamment, Metacade est sur le marché depuis seulement 13 jours et avec une base solide dans son développement, il est probable qu’il sera à la hauteur du battage médiatique qui l’a présenté comme l’un des principaux objectifs d’investissement de 2023.

Metacade franchit une autre étape clé

Alors que les conditions de marché ont joué un rôle dans la limitation de la hausse du prix de Metacade, le buzz autour du projet de GameFi demeure alors que d’autres jalons de la feuille de route sont atteints. Certains commentateurs ont observé que sa cotation sur des bourses classées parmi les 20 premières (BitMart) et les 10 premières (MEXC) pourrait être un « tremplin » pour MCADE.

Lors d’une AMA lundi, le PDG de Metacade, Rusell Bennet, a souligné l’enregistrement du jeton sur BitMart comme l’une des étapes clés de MCADE dans ce qui devrait être quelques semaines chargées en termes de développement de projet. Bennet a déclaré que Metacade a demandé son enregistrement sur plusieurs échanges de premier plan, mais beaucoup d’entre eux viendront une fois que le produit sera mis en ligne.

Les investisseurs en crypto-monnaies ont peut-être remarqué que les listes d’échanges ont souvent coïncidé avec une hausse des prix des jetons et que MCADE arrive brutalement et rapidement sur des échanges hautement fiables. D’ici la fin du mois d’avril et la première semaine de mai, Metacade sera cotée sur la plus grande plateforme DEX au monde, Uniswap, et sur deux des plateformes de trading les plus populaires (BitMart et MEXC Global).

En ce qui concerne BitMart, les dépôts de jetons MCADE commencent aujourd’hui tandis que les échanges devraient débuter le 20 avril et les retraits seront activés le 21 avril.

MCADE est également déjà en ligne sur les principaux sites d’agrégation de données de marché CoinMarketCap et CoinGecko, offrant à la communauté des moyens de suivre non seulement les performances du marché, mais également le sentiment général de la communauté à propos du jeton. Par exemple, CoinGecko montre que les résultats des votes indique que 86 % de personnes ont un sentiment positif à propos de MCADE.

Metastudio est la première grande étape de la croissance de Metacade

Les partenariats majeurs sont un indicateur clé de la confiance dans le projet et, dans de nombreux cas, comme on le voit avec des projets comme Sandbox et Axie Infinity, ils ont été un catalyseur de l’intérêt des investisseurs pour le jeton natif qui alimente l’écosystème.

La feuille de route principale prévoit que Metacade lance son arcade de jeux plus tard cette année, et le site Web du projet indique que le deuxième trimestre de 2023 verra davantage de partenariats avec des projets play-to-earn établis. Le troisième trimestre est celui de la très attendue plate-forme d’arcade classique de GameFi, avec des initiatives P2E combinées à des programmes de compétition pour donner aux détenteurs de jetons MCADE une chance de gagner davantage avec leurs actifs.

Un bon signe de développement ultérieur à cet égard et dans la perspective du lancement principal a vu Metacade conclure son premier partenariat majeur avec le développeur de jeux Metastudio. L’équipe autour de Metastudio fait partie de l’écosystème mondial du jeu depuis des décennies, ce qui pourrait grandement aider les versions de plates-formes et de jeux avec Metacade.

Alors que le studio de jeu jouera ainsi un rôle énorme dans les offres de jeu de Metacade, l’attention immédiate des détenteurs de jetons MCADE sera probablement la vente privée de Metastudio qui sera mise en ligne au début du mois prochain.

Le 1er mai, Metastudio lancera la vente privée à sa communauté, puis l’ouvrira à la communauté Metacade prévue le 8 mai. Par la suite, une vente publique sera mise en ligne le 15 mai.

Pris en considération, les détenteurs de jetons MCADE pourraient avoir une énorme chance de mettre la main sur un NFT d’un autre projet prometteur.

Le jeton MCADE, en vaut-il la peine en 2023 ?

Comme indiqué précédemment, Metacade pourrait devenir l’un des plus grands projets de GameFi en 2023. Cela dépendra de l’approche unique de son écosystème de jeu, avec une offre tout-en-un pour les développeurs de jeux, les investisseurs et les passionnés de jeux. C’est en partie la raison pour laquelle la prévente de MCADE s’est terminée si vite.

Un regard sur le prix de MCADE aujourd’hui suggère que le jeton n’a pas connu la hausse attendue qui accompagne sa mise en ligne sur le marché secondaire. En effet, MCADE/USD s’échange actuellement à environ -14 % de son plus haut historique, d’environ 0,019 $ qui a été atteint le 14 avril 2023. Cependant, il est également en hausse de près de 13 % par rapport à son plus bas historique d’environ 0,014 $, atteint le 16 avril 2023.

Mais plusieurs catalyseurs du prix de MCADE pourraient se combiner pour voir le prix augmenter dans les mois à venir. Ceux-ci incluront la confiance globale dans le projet et un retournement du sentiment du marché, les crypto-monnaies devant entrer dans un nouveau marché haussier après les turbulences du marché baissier de 2022.

Aux prix actuels, MCADE n’a pas beaucoup impressionné après la prévente. Cependant, les prévisions sont que le prix pourrait dépasser la barre des 0,1 $ et même atteindre 0,5 $ avant la fin de l’année 2023. Les perspectives font de Metacade une aubaine à des prix inférieurs à 0,017 $ (prix qu’il affiche aujourd’hui), d’autant plus que sa capitalisation boursière reste au-dessus de 23,5 millions $.