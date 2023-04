Analyste : achetez des actions Whitbread malgré les données sur l'inflation au Royaume-Uni aujourd'hui

Le FTSE 100 se négocie aujourd’hui après que l’Office des statistiques nationales (ONS) a déclaré que les prix à la consommation avaient augmenté plus que prévu en mars.

En glissement annuel, l’inflation au Royaume-Uni était toujours à 10,1% le mois dernier – une baisse par rapport à 10,4% en février mais plus chaude que 9,8% que les économistes avaient prévu. Le rapport de l’ONS se lit comme suit :

Les contributions à la hausse les plus importantes au taux d’inflation annuel CPIH en mars 2023 provenaient du logement et des services aux ménages (principalement de l’électricité, du gaz et d’autres combustibles) ainsi que des aliments et des boissons non alcoolisées.