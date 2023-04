Effondrement tragique de l'action ZIM Integrated de 90 $ à 20 $ : acheter la baisse ?

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le cours de l’action ZIM Integrated Shipping ( NYSE : ZIM ) suit une tendance à la baisse depuis des mois alors que les craintes d’un ralentissement mondial persistent. Les actions ont également été touchées par les craintes élevées d’une réduction du dividende alors que la société préserve ses liquidités. De plus, les frais d’expédition ont chuté, ce qui a touché de nombreuses compagnies maritimes, notamment Star Bulk Carriers et Matson.

Cette peur est-elle justifiée ?

ZIM Integrated Shipping a été sous pression alors que les investisseurs continuent de s’inquiéter de la rentabilité future de l’entreprise. Le principal défi est qu’avec le ralentissement attendu de l’économie mondiale, le coût du transport maritime a chuté.

En conséquence, de nombreux analystes ont revu à la baisse les estimations financières de la société pour l’année. Comme indiqué ci-dessous, les analystes ont réduit l’estimation globale des revenus de la société pour cette année. Ils s’attendent à ce que ses revenus pour cette année soient de 6,32 milliards de dollars, suivis de 6,26 milliards de dollars en 2024. La même tendance se produit dans sa rentabilité, où ils s’attendent à ce que le BPA chute à -2,34 dollars cette année.

Le fait que les revenus et la rentabilité de ZIM Integrated pour cette année seront en baisse ne peut être débattu. De plus, les frais d’expédition ont tendance à baisser depuis des mois. La principale question est de savoir dans quelle mesure ZIM sera non rentable cette année.

Dans ses résultats les plus récents, la société a déclaré qu’elle pensait que les coûts d’expédition étaient sur le point de toucher le fond et que les conditions du marché s’amélioreraient cette année. On ne sait toujours pas si les tarifs d’expédition rebondiront cette année. Un rapport publié cette semaine a montré que les coûts d’expédition de conteneurs avaient fortement augmenté, bien que les analystes aient averti qu’il pourrait s’agir d’une inflation artificielle des prix.

Dès lors, la question est de savoir si ZIM Integrated a les ressources financières pour gérer ce ralentissement. Contrairement à d’autres compagnies maritimes, ZIM a un bilan solide avec plus de 4,6 milliards de dollars en espèces. Il a également un effet de levier net nul et s’attend à avoir un EBITDA de 7,5 milliards de dollars cette année.

Plus important encore, ZIM a changé son modèle d’entreprise pour intégrer davantage d’affrètement, ce qui signifie que son activité est désormais limitée aux actifs. En tant que tel, je pense que l’entreprise, qui est fortement sous-évaluée, est bien positionnée pour la nouvelle normalité, comme je l’ai écrit ici.

Prévision du cours de l’action ZIM Integrated

Graphique ZIM par TradingView

Sur le graphique journalier, nous voyons que le cours de l’action ZIM a cratéré au cours des derniers mois. Précisément, il s’est effondré du sommet de 91,50 $ de l’année dernière aux 20 $ actuels. Cela signifie que les investisseurs ont perdu des milliards de dollars alors même que le rendement du dividende a bondi.

Un examen plus approfondi montre que le krach à la baisse s’est estompé et que le titre évolue désormais latéralement. C’est un signe que le creux est proche. Bien qu’il soit trop tôt pour le dire, je soupçonne que les actions rebondiront dans les mois à venir. Ce point de vue sera confirmé si le titre passe au-dessus du point de résistance clé à 25,70 $, le point le plus élevé cette année.

Cette évasion se produira probablement en mai lorsque la société publiera ses résultats financiers. Une cassure en dessous du plus bas depuis le début de l’année de 15,36 $ signifiera que les baissiers ont prévalu.