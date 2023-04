Le cours de l'action EasyJet se prépare à un grand rallye si cela se produit

L’industrie aéronautique a connu une forte reprise, de nombreuses entreprises déclarant des revenus plus élevés qu’avant la pandémie. En conséquence, la plupart des actions des compagnies aériennes ont fortement bondi par rapport à leurs creux pandémiques. Le cours de l’action EasyJet (LON: EZJ) a atteint un sommet de 527p, le point le plus élevé depuis mai de l’année dernière. Il a bondi de plus de 85 % par rapport aux plus bas de 2022. L’ETF JETS est à environ 24 % au-dessus du plus bas de l’an dernier.

L’activité d’EasyJet est en plein essor

En mars, j’ai écrit un article relativement populaire qui comparait EasyJet et IAG, la société mère de British Airways. Dans ce rapport, j’ai soutenu que le bilan solide et le modèle économique à faible coût d’EasyJet en faisaient le meilleur investissement.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Les résultats publiés mardi ont montré que l’activité de l’entreprise est en plein essor. Le nombre de passagers a augmenté de 35 % au cours des six mois précédant le 31 mars. Le RPS de la société a bondi de 43 %, le rendement de ses billets ayant augmenté de 31 %. Il y avait 1 600 vols par jour pendant les vacances de Pâques.

Au total, le nombre de vols est passé à 99 273 au deuxième trimestre tandis que le coefficient d’occupation a bondi à 88 %. A la même période en 2022, l’entreprise transportait 82k personnes et un coefficient d’occupation de 78%. Par conséquent, les revenus du premier semestre de l’année devraient se situer entre 2,69 et 3,1 milliards de livres sterling.

Fondamentalement, EasyJet est l’une des meilleures actions de compagnies aériennes dans lesquelles investir. Elle détient une part de marché importante et croissante dans l’industrie. Et la société devrait connaître une forte croissance car l’économie européenne se développe à un rythme plus rapide que prévu.

De plus, EasyJet a un bilan solide après avoir remboursé une obligation de 500 millions d’euros. Il a maintenant une dette nette de seulement 0,2 milliard de livres sterling. En outre, l’entreprise dispose d’une flotte moderne et efficace et de chiffres de revenus auxiliaires en croissance.

Prévision du cours de l’action EasyJet

Graphique EZJ par TradingView

Sur le graphique journalier, nous voyons que le cours de l’action EZJ a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Au cours de cette période, le titre est resté au-dessus des moyennes mobiles exponentielles sur 50 et 100 jours.

Un examen plus approfondi montre qu’il se situe maintenant à un point de résistance important où il n’a pas réussi à se déplacer au-dessus les 13 avril, 7 mars et 26 janvier. Par conséquent, un mouvement au-dessus de ce niveau amènera la prochaine résistance clé à 602p à voir. Ce prix était le plus haut niveau en avril de l’année dernière.

Cependant, nous ne pouvons toujours pas exclure un recul majeur puisque le stock semble avoir formé un modèle triple-top dont le décolleté est à 440p.