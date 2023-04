Le gestionnaire de portefeuille Crypto CoinStats annonce des mises à jour majeures de l'application d'investissement

CoinStats, l’un des principaux gestionnaires de portefeuille de crypto-monnaie et application de portefeuille DeFi, a annoncé des mises à jour majeures dans le but de rationaliser le suivi du portefeuille et la gestion des actifs des utilisateurs.

Le tracker de portefeuille, qui s’est récemment intégré à Invezz, l’un des principaux fournisseurs d’investissements en ligne et d’actualités du marché, a révélé mercredi les mises à jour de l’application, notant que les nouvelles fonctionnalités amélioreront radicalement l’expérience des utilisateurs en matière de gestion des investissements cryptographiques.

Une annonce détaillant les mises à niveau indique que les passionnés de cryptographie tirant parti des fonctionnalités de l’application bénéficieront désormais ” d’une expérience plus fluide, plus personnalisée et intuitive “.

Nouvelle expérience de suivi de portefeuille pour les utilisateurs de l’application

Les trackers et les gestionnaires de portefeuille deviennent de plus en plus populaires à mesure que l’investissement crypto gagne du terrain à travers le monde. Le site Web de CoinStats indique que les investisseurs peuvent utiliser l’application pour gérer tout leur portefeuille de crypto et DeFi en un seul endroit. L’application de portefeuille mobile est désormais dotée d’une navigation améliorée dans les transactions, ainsi que d’une visualisation simplifiée des avoirs des utilisateurs.

Avec cette interface utilisateur remaniée, l’accès à tout, des NFT, DeFi et de l’historique des transactions, est devenu plus facile et gérable de manière transparente à partir d’un seul emplacement. L’application se connecte à toutes les principales plateformes et portefeuilles, y compris Binance, MetaMask et WalletConnect.

Nouvelles fonctionnalités de l’application CoinStats

CoinStats a également annoncé un certain nombre de grosses baisses.

Il existe un système d’alertes crypto et NFT remanié dont les filtres intuitifs alertent les utilisateurs des changements de prix, avec un affichage des données de tarification en direct.

Midas, un outil de découverte NFT que les utilisateurs de l’application Premium peuvent exploiter pour ” suivre l’argent intelligent “, est un autre des ajouts importants à l’application. L’accès à Midas permettra de recevoir des notifications en temps opportun sur les collections NFT susceptibles de croître. Les utilisateurs peuvent tirez parti de cet outil non seulement pour découvrir les collections NFT, mais également pour les surveiller sur les marchés primaires et secondaires.

L’application Apple Watch a également été mise à jour, avec des modifications améliorant la synchronisation et la mise à jour des données. Les utilisateurs de l’application peuvent également désormais ajouter des portefeuilles aux listes de surveillance cryptographiques via une nouvelle fonctionnalité. Cela peut se faire via un domaine ENS ou une adresse de portefeuille, disponible pour toutes les pièces prises en charge.

Les mises à jour sont susceptibles d’être une grande nouvelle pour la base d’utilisateurs croissante de l’application. Selon les détails du site Web CoinStats, l’application compte plus de 1,2 million d’utilisateurs actifs par mois et a suivi et géré plus de 500 millions de transactions. L’application prend également en charge le suivi et la gestion des portefeuilles crypto, DeFi et NFT sur plus de 300 échanges et portefeuilles.