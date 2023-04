4 raisons contraires d'être haussier sur le marché boursier américain

Aucun investisseur n’aime les actions pendant les périodes où la banque centrale resserre les conditions financières. La Réserve fédérale des États-Unis s’est lancée dans l’un des cycles de resserrement les plus abrupts de son histoire pour lutter contre l’inflation.

Malgré une hausse agressive, la Fed n’en a probablement pas fini avec la hausse des taux. Cette semaine, le président de la Réserve fédérale de St. Louis , James Bullard, a déclaré qu’il était favorable à davantage de hausses de taux et qu’une récession est peu probable.

En tant que tel, il est logique d’être des actions baissières. Pourtant, d’un point de vue à contre-courant, le moment est peut-être venu de faire le contraire – d’ acheter des actions. Voici quatre raisons d’être optimiste sur le marché boursier américain :

• Les positions courtes nettes sur les contrats à terme S&P 500 e-mini ont atteint leur plus haut niveau depuis 2011

• L’allocation des investisseurs aux actions par rapport aux obligations a le plus baissé depuis 2008

• 95 % des investisseurs s’attendent à ce que les actions soient en baisse d’ici la fin de l’année

• L’évolution des prix favorise davantage de gains à venir

Pour commencer, l’intérêt à court terme pour les contrats à terme S&P 500 e-mini est le plus élevé depuis plus d’une décennie. Le sentiment baissier extrême exagéré favorise un mouvement de marché à contre-courant à ces niveaux.

Les investisseurs fuient les actifs risqués. Selon l’enquête Bank of America Global Fund Manager Survey, les investisseurs allouent plus de fonds aux obligations qu’aux actions à des extrêmes jamais vus depuis la grande crise financière de 2008-2009.

Une autre enquête, cette fois de l’équipe de recherche stratégique de JP Morgan, montre que personne ne s’attend à un reste d’année solide pour le marché boursier américain. En fait, 95% des investisseurs pensent le contraire.

De plus, le CNBC All-American Economic Survey n’a jamais montré une image aussi sombre de l’économie américaine. Près de 70% de la population ont une vision négative de l’économie.

Enfin, l’action des prix favorise davantage de gains, comme en témoigne l’indice S&P 500, qui n’a pas atteint un nouveau creux de 52 semaines au cours des six derniers mois à la suite d’un marché baissier. Historiquement, il s’agit d’un développement haussier, avec de grandes chances de gains supplémentaires à venir.

Pour résumer, alors que le sentiment est baissier, les contraires peuvent trouver des opportunités au niveau actuel du marché. Bien sûr, cela dépend beaucoup de la mesure dans laquelle le resserrement de la Fed est déjà intégré. Pourtant, l’histoire favorise davantage la hausse, principalement en raison du sentiment négatif de la population et des investisseurs.