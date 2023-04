La structure du cours de l'action Shift4 Payments (FOUR) laisse présager d'autres problèmes à venir

Le cours de l’action Shift4 Payments ( NYSE: FOUR ) a violemment reculé ces derniers jours, les investisseurs se concentrant sur un rapport de vente à découvert. Les actions ont plongé à un creux de 57,87 $, le niveau le plus bas depuis le 28 février. Au total, les actions ont plongé de plus de 20 % par rapport au sommet de l’année à ce jour. Il a bondi de plus de 17% cette année.

Bref rapport de Blue Orca sur Shift4 Payments

La principale raison de l’effondrement de Shift4 Payments est un rapport de vente à découvert qui alléguait plusieurs problèmes importants dans l’entreprise. L’argument principal est que l’entreprise se présente comme une entreprise fintech à croissance rapide alors qu’il s’agit d’un fournisseur de points de vente à l’ancienne.

En outre, les vendeurs à découvert ont noté que la société manipulait agressivement ses finances dans le but d’améliorer ses performances. Ils ont identifié les domaines dans lesquels la société a acquis des distributeurs et manipulé ses flux de trésorerie.

En outre, Blue Orca a noté que le PDG avait participé à des activités douteuses destinées à augmenter le cours de l’action. D’une part, alors que le cours de l’action Shift4 Payments plongeait, il a déclaré qu’il était prêt à privatiser l’entreprise car elle était très sous-évaluée. En réalité, il vendait activement les actions, selon des données privilégiées.

Le court rapport de Blue Orca sur Shift4 Payments a également vu son directeur financier partir l’année dernière alors que certains analystes de Wall Street ont interrogé la société. En termes de gouvernance d’entreprise faible, le rapport s’est demandé pourquoi la société avait trop de transactions avec des parties liées, y compris des paiements à la société de jets privés du PDG.

Je crois que l’argument de Blue Orca contre la société est bien documenté et contient de nombreuses représentations précises. Ces problèmes pourraient affecter les performances futures de l’action à mesure que davantage de détenteurs commenceront à vendre.

Il convient de noter que d’autres sociétés similaires ont récemment attiré l’attention des vendeurs à découvert. En mars, Hindenburg Research ciblait Block, la société mère de Square, comme nous l’écrivions ici. Et cette semaine, un autre rapport ciblait Nuvei, une société de technologie financière canadienne qui fournit des solutions de paiement aux sociétés de jeu et de cryptographie.

Prévision du cours de l’action Shift4 Payments

Graphique SHIFT par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action SHIFT a chuté ces derniers jours. Au cours de cette période, les actions ont réussi à passer sous les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. La baisse s’est produite alors que les deux lignes du modèle de biseau ascendant étaient sur le point d’atteindre un niveau de confluence.

Les actions ont également plongé sous le point de résistance important à 66,55 $, le point le plus élevé en mai de cette année. Par conséquent, en raison de la tendance à la hausse du coin et du rapport des vendeurs à découvert, il est probable que le titre continue de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain niveau de support clé à 50 $. Un mouvement au-dessus du point de résistance à 66,50 $ invalidera la vision baissière.