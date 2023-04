Nigeria naira news : le NGN en chute libre peut-il être sauvé ?

Le naira nigérian est toujours en difficulté alors que l’économie du pays se détériore et que les investissements directs étrangers (IDE) ralentissent considérablement. La paire USD/NGN s’échangeait à 462 mercredi, là où elle se trouvait ces dernières semaines. Cependant, le taux de change réel, que les gens utilisent, est bien pire, ce qui signifie que l’écart s’est élargi à 277.

Le Nigéria fait face à des défis importants

Le Nigéria, comme d’autres marchés émergents, est confronté à des défis importants qui ont contribué à la chute de leurs devises. Le naira, la monnaie du pays, a plongé de plus de 30 % ces dernières années. Cela signifie que les épargnants nigérians ont vu leurs investissements perdre une valeur substantielle.

L’inflation est l’un des plus grands défis auxquels le Nigeria est confronté. Les données publiées cette semaine ont révélé que l’inflation globaleavait bondi à 22 % en mars de cette année. Sur une base mensuelle, l’inflation a augmenté de 0,13 %. Les analystes avertissent que l’inflation réelle est beaucoup plus élevée que les chiffres officiels.

L’inflation au Nigeria continuera d’augmenter depuis que le nouveau président s’est engagé à mettre fin aux subventions dans le secteur de l’énergie. Ces subventions ont permis aux Nigérians de payer certains des prix du carburant les plus bas de ces dernières années.

Dans le même temps, avec le resserrement des conditions financières mondiales, les investissements directs étrangers (IDE) se sont taris récemment. En outre, les investisseurs étrangers obtiennent désormais plus de 4 % de rendement en achetant simplement des obligations d’État à court terme.

Les données montrent que les IDE au Nigéria ont plongé à 5,3 milliards de dollars en 2022, contre 6,7 milliards de dollars auparavant. Cela s’est produit en raison de la dépréciation du naira, de la faiblesse des politiques économiques du gouvernement, de la nervosité préélectorale et de l’insécurité.

Le naira nigérian peut-il être sauvé ?

Il convient de noter que le naira nigérian n’est pas la seule devise des marchés émergents à risque. Le rand sud-africain a plongé de plus de 35 % par rapport au point le plus élevé de 2021. De même, le shilling kenyan, le dollar zimbabwéen et la roupie pakistanaise ont tous suivi une tendance à la baisse.

L’effondrement du naira nigérian est unique car il s’est produit au moment où les prix du pétrole montaient en flèche. Dans une certaine mesure, le Nigéria n’a pas bénéficié de la flambée des prix du pétrole car il est un importateur net. Dans le même temps, le déficit commercial du pays s’est creusé ces derniers mois.

Pour sauver le naira nigérian, il faudra faire des choix difficiles, notamment faire sortir l’économie de sa dépendance excessive au pétrole et au gaz et promouvoir les entreprises locales. En outre, cela nécessite un resserrement de la ceinture de la part du gouvernement dans le but de réduire le déficit budgétaire global. Le déficit s’est creusé à 3,3 % du PIB en 2022 et devrait atteindre 4,7 % cette année. Certaines des actions nécessaires pour y parvenir, notamment les licenciements massifs et la fin des subventions, ne sont pas populaires.

Par conséquent, je soupçonne que le taux de change officiel et parallèle continuera de se détériorer à 500 et 800, respectivement.