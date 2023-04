Prévisions du cours de l'action Nio: le cas haussier contre baissier pour l'EV

L’intrigue vient de s’épaissir pour Nio (NASDAQ : NIO) et d’autres sociétés de véhicules électriques. Le cours de l’action Nio oscille près du niveau le plus bas depuis 2020, ce qui signifie qu’il a plongé de plus de 87 % par rapport au point le plus élevé de la pandémie.

L’affaire du taureau contre l’ours

Les analystes sont déchirés par le cours de l’action Nio, considérant qu’il a perdu plus de 90 % de sa valeur au cours des derniers mois. Un regard sur les évaluations les plus récentes montre que seule une poignée d’entre eux sont enthousiasmés par l’entreprise. Ceux de Deutsche Bank, Citigroup et Bank of America ont une vision haussière du titre.

Ces analystes estiment que les activités de Nio continueront de bien se porter à long terme à mesure qu’elles gagneront des parts de marché en Chine. Ils citent également le fait que la Chine s’est engagée à passer entièrement aux véhicules électriques dans les prochaines années. En tant que tel, avec son avantage de premier arrivé, ils comparent Nio à la prochaine Tesla. De plus, les haussiers soutiennent que les actions de Nio sont sous-évaluées car elles se négocient à un prix très bas par rapport à Tesla.

Plus important encore, les chiffres de livraison de l’entreprise ont été solides. Au quatrième trimestre, la société a livré un record de 40 052 véhicules, une augmentation de 60 % par rapport à l’année précédente. Il espère accélérer bientôt les livraisons nationales et internationales.

Plus récemment, les analystes de Mizuho, Morgan Stanley, JP Morgan et Barclays ont décidé de déclasser le titre. Ceux de Morgan Stanley ont réduit leur estimation de 16 $ à 12 $. Les analystes baissiers citent la concurrence croissante, en particulier de la part de BYD, XPeng et Li Auto.

Un autre catalyseur baissier est que les analystes ont continué à déclasser leurs indicateurs de revenus et de rentabilité. les prévisions de revenus pour cette année ont chuté à 12,42 milliards de dollars, contre plus de 15,5 milliards de dollars il y a un an. De même, les estimations du BPA ont chuté, comme indiqué ci-dessous.

Les bénéfices de Tesla comme catalyseur négatif

Le principal cas baissier pour le cours de l’action Nio est les récents résultats de Tesla dont j’ai parlé ici . La société, qui est le plus grand acteur du secteur des véhicules électriques, a déclaré que ses chiffres de revenus et de rentabilité étaient un peu inférieurs aux attentes. En conséquence, le stock a chuté de plus de 5% en heures prolongées.

Ces résultats signifient que d’autres actions de véhicules électriques pourraient le suivre plus bas. En fait, le cours de l’action Nio a chuté de plus de 1 % en précommercialisation. Les cours des actions de Xpeng, Rivian et Lucid Motors ont également chuté puisque ces sociétés ont tendance à suivre les traces de Tesla.

Analyse technique du cours de l’action Nio

Graphique Nio par TradingView

Alors, est-il sûr d’acheter des actions Nio ? Sur le graphique journalier, nous voyons que le cours de l’action Nio a été sous pression au cours des derniers mois. Il se situe maintenant près du niveau le plus bas cette année. Le titre est passé en dessous de toutes les moyennes mobiles tandis que l’Average True Range (ATR) a continué de baisser, signalant que la volatilité a baissé.

Nio a également formé un petit motif triangulaire descendant. Par conséquent, il est probable que le titre connaisse bientôt une cassure baissière. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 7 $. En tant que tel, dans la bataille des taureaux contre les ours, je pense que les ours de Nio l’emporteront.