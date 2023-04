2 raisons d'augmenter votre allocation de portefeuille d'or maintenant

Le prix de l’or a bondi en 2023 et a dépassé les 2 000 dollars pour la troisième fois depuis 2020. De nouveaux sommets historiques sont en vue, mais de nombreux investisseurs craignent d’acheter de l’or aux niveaux actuels pour diverses raisons.

L’un, par exemple, est que l’or aurait pu créer un modèle triple top au-dessus de 2 000 $. Mais les triples sommets tiennent rarement, et même s’ils le font, le marché construit généralement de l’énergie plus tard pour surmonter la résistance horizontale.

Alors pourquoi les investisseurs devraient-ils augmenter leurs allocations de portefeuille d’or maintenant ? Voici deux raisons de le faire :

L’or a surperformé les principales devises au cours des 22 dernières années

L’inflation élevée est là pour rester

De nombreux investisseurs ont fait valoir que l’or avait perdu sa place dans un portefeuille. Ce fut spécifiquement le cas au lendemain de la pandémie de COVID-19, alors que l’inflation augmentait partout.

Mais l’or a fait son travail pour le portefeuille pendant longtemps. Un rapide coup d’œil sur la performance de l’or au cours des 22 dernières années révèle qu’il a généré de meilleurs rendements que diverses monnaies fiduciaires, telles que le dollar américain, l’euro, la livre sterling ou le franc suisse.

L’or a généré en moyenne des rendements supérieurs de 9,3 % à ceux d’un panier de neuf devises répertoriées ci-dessous. Par conséquent, ajouter de l’or à un portefeuille est logique.

Pourquoi maintenant?

L’or est un investissement alternatif conçu pour offrir une couverture contre l’inflation. Malheureusement, l’inflation est élevée et le prix de l’or est à la traîne par rapport à l’évolution du front de l’inflation.

L’inflation a même donné des signes de ralentissement récemment. Mais cela doit être pris avec un grain de sel pour les raisons suivantes.

Premièrement, il est peu probable que l’inflation baisse aussi facilement. Par exemple, pendant la période de stagflation des années 1970, il a fallu plus de dix ans pour que l’inflation baisse.

Deuxièmement, la période dans laquelle nous nous trouvons connaît la plus longue phase de forte inflation en 30 ans, calculée comme le nombre de mois consécutifs avec une inflation supérieure à 3 %.

Enfin, la rigidité des prix, qui représente environ 70 % de l’IPC, reste élevée.