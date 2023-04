Analyse du cours de l'action C3.ai : à l'aube d'un effondrement de 33 %

Le cours de l’action C3.ai ( NYSE : AI ) a perdu son élan haussier alors que les investisseurs évaluent son rôle dans l’industrie de l’intelligence artificielle. Après avoir atteint le sommet de 34,56 $ depuis le début de l’année le 3 avril, les actions ont maintenant plongé à environ 20 $.

C3.ai est fortement surévalué

Le cours de l’action C3.ai s’est bien comporté cette année, les investisseurs pariant qu’il sera un acteur majeur de l’industrie de l’IA, qui s’est désormais généralisée après le lancement de ChatGPT. Ce rallye est en ligne avec les performances d’autres sociétés d’IA et de crypto-monnaies.

Cependant, il existe de sérieuses inquiétudes quant à savoir si C3 verra une augmentation de l’activité commerciale en raison de ChatGPT. Bien qu’il y ait une augmentation initiale de la demande à mesure que les entreprises explorent le cas d’utilisation de l’IA dans leurs opérations, je ne vois aucun changement majeur à long terme.

De plus, il est important de considérer l’évaluation de l’entreprise. Un coup d’œil rapide montre que C3.ai a une capitalisation boursière de plus de 2 milliards de dollars, ce qui représente beaucoup d’argent. Maintenant, en termes de revenus, la société a réalisé 91,6 millions de dollars en 2019, qui ont grimpé à 252,8 millions de dollars en 2022. C’est un résultat solide et encourageant.

Cependant, ses pertes se sont également creusées au cours de cette période. C3 a perdu plus de 192 millions de dollars en 2022 après avoir perdu plus de 33 millions de dollars en 2018. Cette augmentation est due à une augmentation des dépenses de recherche et développement et de S&A. Malheureusement, C3 continuera probablement à faire des pertes dans les années à venir.

Cette perte en flèche serait acceptable pour une start-up cherchant à gagner des parts de marché. Mais C3.ai n’est pas une startup. Au lieu de cela, c’est une entreprise qui a été créée en 2009, ce qui signifie qu’il s’agit maintenant d’une entreprise de 14 ans. En tant que tel, il n’est pas logique de donner le gros de l’argent à une entreprise déficitaire.

Pendant ce temps, il convient de noter que les dirigeants de C3.ai ont vendu des actions. Précisément, Juho Parkkinen, le directeur financier, et le Dr Richard Levin ont vendu des actions valant des millions de dollars cette année.

Prévision du cours de l’action C3.ai

Graphique C3 par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action C3 se situe à un niveau de support important, où il n’a pas réussi à descendre depuis le 14 février. Dans le même temps, les actions ont plongé sous les moyennes mobiles à 25 et 50 jours et le Nuage Ichimoku.

Par conséquent, je soupçonne que le cours de l’action C3 aura une cassure baissière alors que les vendeurs ciblent le support clé à 13,38 $. Ce prix est estimé en mesurant la distance entre le triple-top et le décolleté. Il est également conforme à mes récentes prévisions de cours de l’action C3.