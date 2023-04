Indice Nifty 50 vs S&P 500, Nasdaq 100 : un gagnant clair en 2 décennies

Quel est l’indice boursier le plus performant au monde ? La plupart des gens citeraient les indices américains comme le Nasdaq 100 et le S&P 500 comme les plus performants. Bien sûr, ces indices ont bien fonctionné au fil des ans. Cependant, l’indice Nifty 50 a été de loin l’indice le plus performant des dernières décennies.

Indice Nifty 50 par rapport à ses pairs américains

Contrairement à la croyance populaire, l’Inde a été un plus grand créateur de richesse que de nombreux pays, y compris les États-Unis. Comme indiqué ci-dessous, l’indice Nifty 50 a bondi de 1 493 % depuis 2 000, ce qui en fait l’un des indices mondiaux les plus performants.

En revanche, l’indice S&P 500 n’a bondi que de 246 % au cours de la même période, tandis que l’indice Nasdaq 100 a augmenté d’environ 700 %. Cela signifie que les investisseurs indiens ont augmenté leur richesse à un rythme plus rapide que ceux des États-Unis.

La même tendance s’est produite ces dernières années. Au cours des 12 derniers mois, l’indice Nifty 50 a bondi de 4% tandis que les indices Nasdaq 100 et S&P 500 sont toujours dans la zone négative.

Il convient de noter que les rendements en dollars des investisseurs indiens ont été un peu plus faibles puisque la roupie indienne a chuté d’environ 87 % depuis 2 000. De plus, historiquement, l’Inde a eu un taux d’inflation plus élevé que les États-Unis. La combinaison d’une inflation plus élevée et d’une roupie indienne plus faible signifie que les rendements réels ont été un peu plus faibles.

Augmentation des milliardaires indiens

L’Inde a également continué à produire des milliardaires au cours des dernières années alors que les indices Nifty 50 et Sensex ont grimpé en flèche. Selon Forbes, l’Inde compte 169 milliardaires qui valent au total 675 milliards de dollars. Les États-Unis comptent 735 milliardaires tandis que la Chine compte 562 milliardaires.

Les actions indiennes se sont bien comportées car le pays a attiré plus de capitaux au cours des dernières années. Les sociétés de l’indice Nifty 50 les plus performantes au cours des 3 dernières années étaient Adani Enterprises, Tata Motors, JSW Steel, Tata Steel, Mahindra & Mahindra et Apollo Hospitals Enterprises. Toutes ces actions ont bondi de plus de 225% sur cette période.

Il n’est pas clair si les actions indiennes continueront à surperformer leurs homologues mondiales. Un catalyseur potentiel de cette croissance sera les investissements directs étrangers en cours dans le pays. Les entreprises se déplacent de la Chine vers l’Inde alors que les tensions avec les États-Unis augmentent. Cependant, les récentes inquiétudes concernant les entreprises d’Adani pourraient décourager certains investissements dans les entreprises indiennes. Comme je l’ai écrit ici , Hindenburg Research a déclaré que la société manipulait ses actions en utilisant des sociétés offshore.