Le cours de l'action Li Auto pourrait plonger de 20% si cela se produit

Le cours de l’action Li Auto (NASDAQ : LI) a subi des pressions ces derniers jours alors que les inquiétudes concernant l’industrie des véhicules électriques (VE) se poursuivaient. Les actions ont chuté à un creux de 22,50 $, soit quelques points en dessous du sommet de 27,52 $ depuis le début de l’année. Il reste environ 85% au-dessus du niveau le plus bas en 2022, ce qui signifie qu’il a surperformé Nio.

Est-ce que Li Auto est un bon investissement ?

Li Auto est devenue l’une des plus grandes entreprises de véhicules électriques au monde. Évaluée à plus de 21 milliards de dollars, la société vend plusieurs marques de véhicules, dont Li L9, Li L8 et Li One. L’entreprise a commencé à produire en 2019 et a commencé à augmenter la production.

Le dernier rapport sur les livraisons de véhicules a montré que la société avait livré 20 823 véhicules en mars, soit plus que les 20 000 estimés. Ses ventes ont bondi de 88,7 % en glissement annuel. En conséquence, les livraisons de l’entreprise ont bondi de 65,8 % en glissement annuel pour atteindre 52 584. Au total, la société a vendu plus de 305 000 voitures. Le PDG de l’entreprise a déclaré :

“Nous sommes également très heureux de voir que Li Auto a conquis près de 20 % de part de marché sur le marché des SUV de 300 000 à 500 000 RMB en Chine et est devenue une marque de choix parmi les SUV familiaux haut de gamme.”

Les analystes estiment que la croissance de l’entreprise continuera de croître au cours des prochaines années à mesure qu’elle dévoilera davantage de modèles. Lors du récent salon de l’auto de Shanghai, la société a déclaré qu’elle augmenterait le nombre de modèles de véhicules à 11 alors qu’elle cherchait à gagner plus de parts de marché.

Les analystes estiment que Li Auto a une longue piste de succès. D’une part, le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise est passé de plus de 40 millions de dollars en 2019 à plus de 6,56 milliards de dollars en 2022. On estime que l’entreprise gagnera 13,5 milliards de dollars en 2023 et atteindra 48 milliards de dollars d’ici 2031. Si cela se produit, Li Auto sera devenu l’un des les plus grands constructeurs automobiles du monde.

Prévision du cours de l’action Li Auto

Graphique LI par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Li a récemment baissé, en raison des bénéfices relativement faibles de Tesla . Les actions sont passées légèrement en dessous des moyennes mobiles exponentielles sur 25 et 50 jours. Il se situe également entre le canal ascendant indiqué en noir et le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %.

Par conséquent, pour l’instant, je soupçonne que les actions continueront de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain niveau de support clé à 18,04 $, le point le plus bas du 27 décembre. Ce prix est d’environ 20 % inférieur au niveau actuel. Cette ventilation sera confirmée si les actions passent en dessous du support clé à 22 $.