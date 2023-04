Les stocks de lithium rebondissent fortement alors que les craintes autour de la stratégie de nationalisation du Chili s'estompent

Shivam a commencé sa carrière d'analyste financier à Mumbai, où il analysait les données sur l'inflation et rédigeait des… lire la suite

La semaine dernière, le président Gabriel Boric du Chili a annoncé le lancement de la nouvelle stratégie nationale du pays en matière de lithium pour inaugurer l’ère de l’électrification et de la décarbonisation, assurer la durabilité environnementale et, finalement, consolider sa position de leader mondial dans la production de métal blanc argenté.

La politique vise principalement à nationaliser les réserves chiliennes et à gérer ce processus via une nouvelle entité appartenant à l’État.

Actuellement, le Chili est un acteur majeur sur le marché du lithium, représentant environ 30 % de l’approvisionnement mondial et détient les troisièmes plus grandes réserves au monde.

L’année précédente a été très profitable pour les autorités de l’État qui ont vu les exportations de carbonate de lithium bondir de 777 % sur 12 mois pour atteindre près de 8 milliards de dollars.

Pourtant, il continue d’être à la traîne de la production australienne par une marge significative.

Bien que certains prétendent que ce changement dans le contrôle des matières premières était très inattendu, ce n’est peut-être pas tout à fait le cas, compte tenu des prévisions optimistes du gouvernement concernant la demande de lithium, des contrôles stricts du régime préexistant du Chili et de la décision du Mexique de nationaliser ses mines de lithium l’année dernière.

Le Zimbabwe avait également interdit les exportations de lithium juste avant le début de la nouvelle année, tandis que d’autres pays ont imposé diverses restrictions sur d’autres métaux de batterie.

C’est en raison des préoccupations généralisées de nationalisation, des frictions géopolitiques et des vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement que les constructeurs automobiles tels que GM ont investi massivement dans les opérations minières pour garantir des approvisionnements indépendants.

Les lecteurs intéressés peuvent consulter cet article antérieur pour Invezz qui traite de l’évolution de la dynamique dans le secteur du lithium.

Stratégie nationale lithium

Pour ouvrir de nouvelles voies de création de richesse tout en surfant sur la vague de la transition énergétique verte à venir, les principaux piliers de la politique annoncée du gouvernement sont les suivants :

Créer une société nationale de lithium appartenant à 100 % à l’État pour stimuler la production et cibler la région riche en minéraux du désert d’Atacama et d’autres salars.

Cela faciliterait l’implication du gouvernement tout au long du cycle industriel non seulement pour augmenter les volumes d’extraction, mais aussi pour ouvrir la voie à la valeur ajoutée via de nouveaux produits en aval.

Le développement de relations PPP tout en assurant la gérance de l’environnement et en protégeant les droits des communautés locales.

Garantir une modernisation adéquate du cadre institutionnel et maintenir la viabilité budgétaire de l’industrie.

Développer des technologies pour minimiser les impacts environnementaux tels que l’extraction directe du lithium (DLE) sur les bassins d’évaporation largement utilisés et gourmands en ressources.

Concevoir une réforme fiscale qui utilise le produit du lithium pour financer des dépenses permanentes et fiscalement responsables pour construire de nouvelles écoles, hôpitaux, postes de police, ponts et routes.

Création d’un Institut de Recherche Technologique et Publique sur le Lithium et les Salines.

Le gouvernement devrait déposer la stratégie devant les membres du Congrès au deuxième semestre 2023, période au cours de laquelle il faudrait un vote à la majorité pour passer.

Bien que les contrats actuels sur le lithium ne soient pas suspendus, le président Boric a exprimé l’espoir que les entreprises privées seraient ouvertes à la participation de l’État, tandis que tous les futurs contrats seraient émis dans le cadre d’un modèle de PPP contrôlé par l’État.

Pour l’instant, la société d’Etat chilienne Codelco, le plus grand producteur de cuivre au monde et le mineur d’Etat Enami géreront les contrats d’exploration et d’extraction.

Réactions des entreprises et reprise des actions

Les deux plus grandes sociétés de lithium au monde opèrent toutes deux au Chili, chacune fournissant des fabricants mondiaux de batteries et des constructeurs automobiles.

Le plus important est Albemarle Corporation (NYSE : ALB), basé à Charlotte, en Caroline du Nord, suivi du géant chimique chilien Soquimich (NYSE : SQM) dont les contrats actuels doivent expirer en 2043 et 2030, respectivement.

Selon un rapport de Fox News, en 2022, SQM et Albemarle ont généré des revenus gouvernementaux supérieurs à 5 milliards de dollars et 600 millions de dollars, respectivement.

Alors que SQM a publié une déclaration suggérant que l’entreprise analysait la stratégie mise en place par le gouvernement, Albemarle était relativement optimiste en déclarant qu’il y aurait,

…pas d’impact significatif sur nos activités.

Dans sa réponse initiale à la nouvelle stratégie, la filiale australienne de Lithium Power International (ASX : LPI), Minera Salar Blanco, a salué la nouvelle approche du Chili,

…confirmer la sécurité juridique et ratifier un cadre institutionnel clair pour une croissance rapide des investissements dans l’industrie…

Steve Cochrane, président et chef de la direction de Lithium Chile (TSX-V : LITH) a également ajouté,

Nous sommes d’avis que la suppression de l’incertitude entourant le développement des actifs de lithium du Chili suscitera beaucoup d’intérêt à l’échelle mondiale

Malgré les assurances d’Albermarle et d’autres analystes, l’incertitude planait lourdement, avec la possibilité que les investissements à long terme soient impactés jusqu’à ce que la part du secteur public dans les nouvelles licences soit claire et le degré de flexibilité qui reste avec les entreprises privées..

Albermarle a cédé 10% du cours de son action vendredi, tombant à un creux de 52 semaines de 171,82 $ à la clôture, tandis que les volumes de la session ont été multipliés par 4,1 en raison de fortes ventes par rapport à la moyenne du reste du mois d’avril 2023.

Les acteurs du marché ayant le week-end pour digérer ces développements, l’action est en hausse de 4,5% lors de la séance du lundi matin.

SQM a fait face à une baisse beaucoup plus prononcée en clôturant à 63,44 $ vendredi, en chute libre de 18,6 %, avec des volumes d’échanges qui ont augmenté de 9,95 fois par rapport à la moyenne sur le reste du mois.

Au moment d’écrire ces lignes, le cours de l’action est supérieur de 6,7 % suite à l’amélioration de la confiance des investisseurs.

Cependant, le prix du LPI négocié sur l’ASX a chuté de 17,7% vendredi et de 6,2% au moment de la rédaction.

Malgré l’annonce chilienne, les prix au comptant ont chuté de 2,8 % en Chine vendredi, ce qui a probablement été alimenté par la forte baisse continue due à la faiblesse des facteurs de demande et à la surproduction.

Dynamique régionale

Ensemble, la Bolivie, l’Argentine et le Chili sont connus sous le nom de « Triangle du lithium » et ont des réserves de 21 millions de tonnes, 19,3 millions de tonnes et 9,6 millions de tonnes, respectivement.

Avec le Brésil, ces trois pays s’efforcent de développer un partenariat sur le lithium dans le style de l’OPEP, qui non seulement stimulerait le développement des mines, mais ajouterait une capacité de traitement haut de gamme à forte intensité technologique pour approvisionner les industries du stockage des batteries et des véhicules électriques.

Bien que les ressources en lithium du Brésil soient relativement rares, le pays possède une expérience significative dans la fabrication automobile ainsi que la durabilité avec une longue histoire de développement de l’éthanol.

Tout comme le Chili tente de le faire actuellement, la Bolivie a nationalisé ses réserves de lithium en 2008, et le bloc émergent pourrait bénéficier du soutien du Mexique qui a également nationalisé ses réserves l’année dernière.

Cependant, la coopération durable à long terme continuera d’avoir ses défis avec Patricia I. Vásquez, Global Fellow au Wilson Center, notant que le Chili considère le lithium comme une ressource stratégique qui devrait être étroitement contrôlée par un système de permis gouvernemental.

D’autre part, en Argentine, l’exploitation minière relève d’un régime étonnamment favorable au marché qui offre des incitations fiscales et de faibles redevances pour encourager l’intérêt international.

Impacts peu clairs

Dans l’ensemble, la décision du gouvernement chilien de nationaliser les ressources pose des défis pour le secteur des véhicules électriques déjà chancelant.

En dehors du Chili, qui est mondialement respecté pour ses normes institutionnelles élevées et ses garanties financières, d’autres pays pourraient également être tentés de nationaliser les réserves, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le sentiment des investisseurs.

Par conséquent, jusqu’à ce que l’avenir de la structure contractuelle du Chili soit plus clair, l’Amérique latine risque de réduire les flux d’investisseurs dans les projets de lithium.

Cependant, le gouvernement Boric n’a jusqu’à présent pas été d’accord avec les dirigeants du Congrès sur des questions clés susceptibles de retarder l’adoption complète des plans de nationalisation.

Le fort rebond de ce matin suggère que les investisseurs sont convaincus que les sociétés de lithium ne seront pas affectées par la nouvelle stratégie, du moins à court terme.