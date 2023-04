Perspectives du lithium : fluctuation des prix et rôle des facteurs techno-géopolitiques dans les batteries lithium-ion

Au cours de la dernière demi-décennie, le lithium, un métal doux et blanc argenté, a connu une évolution marquée, passant de la marge des portefeuilles d’investissement de niche à une matière première prisée.

Stimulés par la demande croissante de véhicules électriques (VE), l’intégration de l’ESG et de l’électrification verte, les inquiétudes suscitées par le caractère sacré des chaînes d’approvisionnement mondiales et le récit des ressources souterraines limitées, les investissements mondiaux ont commencé à affluer dans les projets d’exploration et de développement.

Oliver Chapman, PDG des spécialistes de la chaîne d’approvisionnement OCI, a noté,

…(de nombreux) minerais ne sont pas particulièrement rares mais ont simplement été trop bon marché pour justifier de gros investissements dans leur développement.

En d’autres termes, contrairement à la notion de réserves globalement rares, le sous-investissement chronique dû aux prix bas du marché a éloigné les développeurs de projets du lithium.

Cependant, plus récemment, le soutien politique de divers gouvernements, des investissements ciblés par le biais de programmes de dépenses publiques, des promesses nationales d’éliminer progressivement les véhicules conventionnels et l’électrification active des flottes ont permis aux prévisions de la demande de rester plus que saines, alimentant une incroyable course haussière.

En conséquence, il y a eu une rafale de mineurs juniors qui ont concouru pour développer de nouvelles capacités.

Après la reprise déjà explosive de 2021, les prix au comptant du carbonate de lithium (un dérivé important du lithium utilisé dans les batteries lithium-ion) ont atteint un sommet de 597 500 CNY (environ 80 000 USD) la tonne à la mi-novembre 2022.

Source : Investing.com

Cependant, depuis qu’ils ont atteint ce niveau élevé, les prix au comptant du carbonate de lithium en Chine ont plongé de 66,9 % et franchi le seuil psychologiquement crucial de 200 000 CNY la tonne plus tôt cette semaine.

Marquant 98 sessions consécutives sans hausse du prix, le composé a terminé à 197 500 CNY la tonne le 13 avril, réduisant de 40,6 % le prix au comptant en un seul mois.

Quelques jours seulement avant le pic, Goldman Sachs s’était éloigné d’une vision baissière du métal axée sur les excédents pour s’attendre à une grave pénurie de l’offre mondiale d’ici la fin de 2022, révisant considérablement les estimations d’un excès de 8 kt à la baisse à un déficit de 84 kt.

Depuis le début de l’année, les prix ont chuté de 61,7 % et ont chuté de 58,8 % au cours des 12 derniers mois.

Le pourquoi de la chute

Les restrictions de longue durée de la Chine sur le zéro covid ont décimé la demande des consommateurs, en particulier pour les articles discrétionnaires, tandis que les déséquilibres macroéconomiques ont pesé sur les prévisions de marché des constructeurs automobiles.

La croissance est restée relativement lente, les ventes au détail ont été freinées en raison des restrictions pandémiques récurrentes, tandis que la consommation importante a continué d’être modérée.

Source : Investing.com, TradingEconomics.com

Cependant, la décision de la Chine de sortir complètement du régime de lourdes restrictions au milieu des informations faisant état de tensions sociales croissantes au début de cette année semble avoir conduit à une transmission encore plus rapide des cas.

Les effets en aval sur un consommateur assiégé se sont déplacés en amont et ont carrément atterri sur les producteurs de lithium, entraînant une baisse significative du prix.

Les sentiments du marché autour des véhicules électriques se sont considérablement refroidis en Chine, qui représentait près de 52 % des ventes mondiales en 2021.

La croissance des ventes a été particulièrement touchée car les autorités gouvernementales ont supprimé les subventions en espèces et autres incitations pour soutenir les achats des ménages.

Un rapport de S&P Global a noté que les ventes de véhicules électriques rechargeables pour passagers ont chuté de 55,8 % sur le mois pour atteindre 408 000 unités en janvier.

Par conséquent, les principaux constructeurs automobiles nationaux se sont engagés dans une guerre des prix totale pour reconquérir le client, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur les développeurs en amont.

Ajoutant au chaos, d’autres rapports suggèrent qu’étant donné la grave divergence des prix au comptant et contractuels, certains acheteurs sud-coréens et japonais n’ont pas honoré les accords d’achat à long terme.

La technologie et la courbe offre-demande bilatérale

Avec des prix en forte hausse pendant une grande partie de 2022, les subventions chinoises pour les véhicules électriques ont encouragé la production et le stockage exagérés de batteries, réduisant la demande de lithium plus tard dans l’année.

Chapman a soutenu,

Les chaînes d’approvisionnement s’adaptent, elles le font toujours, et de nombreux spectateurs commettent l’erreur d’examiner les problèmes actuels sans tenir compte de la manière dont les chaînes d’approvisionnement sont susceptibles de réagir… l’offre et la demande réagissent à la hausse des prix – elles le font toujours. Les coûts plus élevés du lithium encouragent les producteurs de batteries lithium-ion à rechercher une plus grande efficacité, tandis que les mineurs de lithium cherchent des moyens d’augmenter la production.

En bref, des prix plus élevés entraînent des prix plus bas.

Les prix ayant atteint de nouveaux sommets l’an dernier, l’activité d’investissement s’est accélérée, renforçant les opérations minières et permettant une expansion spectaculaire des ressources disponibles.

Source : Statista (sur la base des estimations de 2022)

Par exemple, Chapman souligne les découvertes importantes à Cornwall, au Royaume-Uni.

En 2022, fDi Intelligence a noté que les estimations combinées de British Lithium et de Cornish Lithium suggèrent que la production de roche dure dans la région pourrait équivaloir à 30 000 tonnes par an.

La découverte de ces nouveaux gisements garantira probablement que l’offre comble l’écart avec la demande, maintenant les prix stables à des valeurs inférieures à moyen et à long terme.

En février 2023, le Geological Survey of India a annoncé la découverte d’une réserve massive de 5,9 millions de tonnes au Jammu-et-Cachemire, ce qui contribuerait probablement grandement à faire de l’Inde «atmanirbhar» dans la production de batteries, le stockage de batteries, l’énergie solaire et éolienne.

De plus, le délai de production est beaucoup plus compressé par rapport à ce qui est habituellement annoncé, Chapman notant que les gisements de Cornouailles identifiés en 2020 produiront probablement 10 000 tonnes par an d’ici 2026.

Ainsi, les prix se sont fortement modérés en raison non seulement de la faiblesse de la demande en Chine mais aussi du fait de l’expansion des réserves disponibles, un processus qui devrait se poursuivre et faire durablement pression sur les prix du lithium.

Si les prix continuent de baisser, cela pourrait entraîner une modération de l’activité d’exploration l’année suivante, mais le déblocage de nouvelles ressources a déjà fondamentalement modifié l’équation offre-demande pour le métal.

Une autre donnée cruciale qui est souvent négligée au profit de la surpondération des facteurs de demande est la baisse constante du coût de la technologie.

Chapman soutient qu’en raison des gains générés par une R&D cohérente, une efficacité accrue et des économies d’échelle,

Au cours des trois dernières décennies, le prix des batteries lithium-ion mesuré en kilowattheures a chuté de 97 %…. le coût des batteries lithium-ion par kilowattheure était encore susceptible de baisser avec le temps.

Ainsi, les batteries au lithium entrent probablement dans une orbite de prix durablement plus bas qui se poursuivra dans une tendance à la baisse à mesure que les coûts technologiques diminueront.

Facteurs géopolitiques

Aujourd’hui, l’importance de la géopolitique dans la redéfinition du paysage du lithium ne peut être surestimée.

Les principaux développements ont inclus l’adoption d’une nouvelle législation américaine, la réponse des autorités européennes et la découverte de nouvelles réserves en Inde.

La loi sur la réduction de l’inflation (IRA) est sur le point d’avoir un impact transformateur sur les chaînes d’approvisionnement mondiales des batteries de véhicules électriques.

En particulier, la législation offre un crédit d’impôt de 7 500 $ pour les véhicules électriques qui serait disponible pour les consommateurs lorsque 40 % de la valeur d’une batterie de VE est fabriquée aux États-Unis ou dans certains pays partenaires.

D’ici 2027, ce seuil devrait atteindre 80 %, ce qui donnera une impulsion puissante pour déplacer la fabrication de l’étranger vers des destinations nationales.

Bien que la Chine soit le troisième plus grand producteur de lithium, elle représente 60 % de la capacité mondiale de raffinage du lithium pour les batteries et, en 2020, elle a produit près de 15 fois la production totale de lithium prêt pour les batteries aux États-Unis.

On ne peut s’empêcher de se demander s’il s’agit d’un saut que les États-Unis peuvent vraiment faire, bien que le ralentissement en Chine offre à Biden et à sa société une occasion unique d’essayer d’uniformiser les règles du jeu.

Simon Moores, PDG de Benchmark Mineral Intelligence, note,

…. (L’IRA) a en quelque sorte connecté les fabricants de batteries ou les fabricants de produits chimiques à l’exploitation minière… le monde s’unit pour exclure la Chine de l’équation.

La législation semble avoir eu un effet quasi immédiat, General Motors investissant 650 millions de dollars dans une mine du Nevada pour garantir une source de lithium pour les opérations futures et éviter les risques géopolitiques croissants.

Il s’agit d’une énorme injection de capital pour une industrie habituée à voir des projets et des fusions se chiffrer en dizaines de millions de dollars.

De même, Albemarle Corp cherche à construire une usine de traitement pour la modique somme de 1,3 milliard de dollars en Caroline du Sud, ouvrant la voie à des transactions considérablement plus importantes dans le segment du lithium aux États-Unis.

Ces développements ont sûrement ébranlé le gouvernement chinois, qui a été contraint de supprimer récemment les subventions pour les véhicules électriques, un puissant moteur de la demande de produits au lithium.

Pour tenir la concurrence à distance, Caixin a indiqué que la société Contemporary Amperex Technology (CATL), basée à Ningde, le plus grand fabricant de batteries au monde, a commencé à offrir aux constructeurs automobiles des remises importantes en échange de contrats exclusifs à long terme.

Tensions USA-Europe

La guerre en Ukraine a peut-être également forcé un réalignement des priorités européennes en matière de sécurité énergétique, Moores notant que les discussions sur les technologies de batterie et de stockage ont commencé à prendre le pas sur les projets solaires, éoliens et autres technologies propres.

En outre, la décision de l’UE d’éliminer progressivement les voitures conventionnelles d’ici 2035 devrait maintenir la demande de batteries lithium-ion à un niveau élevé à long terme.

Alors que les États-Unis se positionnent pour tirer parti de tous les principaux marchés en dehors de la Chine d’un seul coup, les administrateurs européens, les fabricants de batteries et les constructeurs automobiles se sentent vulnérables.

D’importantes réserves de lithium sont présentes en Allemagne, au Portugal, en Espagne, en Finlande et en Autriche.

Cependant, le bloc a exigé des avantages supplémentaires pour l’industrie, la Commission européenne (CE) déclarant,

Ce régime continue de préoccuper l’UE, car il contient des dispositions discriminatoires.

Alors que les tensions montaient, la présidente de la CE Ursula Von der Leyen et le président Biden se sont rencontrés le mois dernier pour discuter d’un accord qui n’a pas encore été annoncé pour rationaliser une chaîne d’approvisionnement internationale de batteries pour véhicules électriques.

Moores s’attend à ce qu’une fois annoncé, un accord permettrait probablement aux investissements dans l’exploitation minière européenne de bénéficier des incitations de l’IRA en échange d’une proportion fixe de la production de minéraux choisis, y compris le lithium.

Cependant, l’UE a du mal à opérationnaliser les mines en raison d’un processus de permis alambiqué, ainsi que des intérêts concurrents des États constituants qui pourraient ne pas trouver pratique de se conformer à l’entité supranationale.

L’opinion publique est également divisée alors que les préoccupations en matière de sécurité et d’environnement continuent de peser sur les projets de lithium dans la région.

Même si l’industrie américaine semble prête pour une expansion rapide, la coalition États-Unis-Europe pourrait s’avérer être un contrepoids géopolitique majeur à l’industrie chinoise de traitement du lithium, mais seulement si les dirigeants peuvent assurer une plus grande coordination au niveau sous-européen.

Les perspectives de développement des chaînes d’approvisionnement mondiales en 2023 et au-delà dépendront dans une large mesure de cette relation.

Perspectives

Maintenant au deuxième trimestre, les achats chinois de batteries et de véhicules électriques et, par conséquent, la demande de lithium devraient rester faibles.

L’augmentation de la capacité de production à l’échelle mondiale au cours des deux dernières années devrait peser sur les prix du lithium, tandis que les craintes bien ancrées d’une escalade des protocoles pandémiques ont maintenu les consommateurs en déséquilibre.

Compte tenu de l’incertitude macroéconomique, de la santé publique et des consommateurs, la trajectoire des prix est très incertaine, mais en raison des nouvelles réserves de lithium et de la baisse des coûts de la technologie, Chapman s’attend à ce que,

… est susceptible de fluctuer (mais tend vers la baisse) au fil du temps.

Soochow Securities a estimé que les prix pourraient chuter de 50 % supplémentaires à 100 000 CNY la tonne avant de remonter à 150 000 CNY cet été.

Cette prévision de consolidation des prix est probablement due à la prise en compte de l’amélioration des ventes de voitures au Salon de l’auto de Shanghai qui aura lieu la semaine prochaine.

Cependant, les ventes discrétionnaires peuvent rester modérées malgré la répercussion agressive des avantages en termes de coûts sur les consommateurs finaux par les constructeurs automobiles.

L’appétit des consommateurs continue de sembler baissier, l’enquête trimestrielle auprès des déposants de la Banque populaire de Chine révélant que 58 % des résidents urbains préféreraient épargner plus qu’ils ne l’ont fait au premier trimestre 2023.

En outre, une étude réalisée en février par ING Research a révélé que la demande de véhicules électriques en tant que part des immatriculations totales de voitures devrait stagner à 26 % en Chine, tandis que la croissance des ventes totales de voitures devrait diminuer de moitié cette année.

Cette part était aussi faible que 6 % aussi récemment qu’en 2020, mais a bondi en raison des généreuses incitations gouvernementales, qui sont maintenant annulées, ajoutant à la morosité du secteur intérieur.

La baisse de la demande des consommateurs et l’augmentation de la capacité mondiale devraient peser sur les prix à court terme.

Cependant, Moores a noté que le soutien des prix pourrait provenir d’une source inattendue,

J’entends des fonds de pension arriver, ce qui est dingue. Si les fonds de pension veulent investir vous savez, c’est là pour rester non ?

Plus loin, la demande de lithium dans le secteur des véhicules électriques en Chine devrait poursuivre sa tendance à la hausse, le même rapport notant que la Chine atteindra probablement son objectif de 2035 de véhicules électriques contribuant à 50 % des ventes de voitures cinq ans avant la date prévue, peut-être en partie en raison de baisse des coûts des matières premières.

Source : Bloomberg, ING Research

Pour équilibrer ces projections plus élevées, il y a la baisse des coûts technologiques et des investissements importants dans l’exploration et la mise en place de nouveaux projets en amont.

La demande de ce métal devrait augmenter à moyen et long terme, mais la trajectoire des prix du lithium sera probablement beaucoup plus accessible qu’il y a encore quelques années.

Bien que la demande des consommateurs et les effets technologiques soient relativement prévisibles et s’installeront dans une tendance à la baisse des prix, les facteurs géopolitiques restent un mystère.

Par exemple, la principale menace pour l’industrie chinoise vient du déploiement de l’IRA, alors que Washington, DC cherche à supplanter Pékin en tant que principale source de toutes les batteries.

Surtout, l’Europe peut-elle suivre le rythme des États-Unis ? S’ils ne parviennent pas à signer un accord, est-ce la fin des minerais critiques en Europe ? Comment la Chine répondra-t-elle à la pression exercée sur sa part de marché ? Avec CATL déversant des milliards de dollars dans des usines en Hongrie, Budapest est-elle destinée à être la prochaine grande frontière géopolitique ?

Dans un sens, tous les paris sont ouverts et les chaînes d’approvisionnement en lithium pourraient potentiellement connaître des changements radicaux cette année.

À court terme, alors que les chaînes d’approvisionnement mettent du temps à se réaligner et que le consommateur mondial reste nerveux, les perspectives des prix du lithium resteront négatives.

D’ici le troisième trimestre, il deviendra plus clair si l’environnement de prix plus bas aide la demande de véhicules électriques à se redresser cette année même.