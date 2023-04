Devriez-vous acheter des actions McDonald's avec de solides bénéfices au premier trimestre ?

McDonald’s Corp ( NYSE : MCD ) a annoncé mardi des résultats supérieurs au marché pour son premier trimestre financier. Les actions sont toujours dans le rouge ce matin.

Qu’est-ce qui nuit à l’action McDonald’s aujourd’hui ?

Le stock alimentaire est pesé principalement parce que la direction a réitéré qu’une récession est probable cette année non seulement aux États-Unis mais aussi en Europe.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ils ont également confirmé que le recul des clients contre les hausses de prix sur certains marchés avait été plus important que prévu. Sur CNBC ” Worl dwide Exchange “, Sara Senatore – Senior Research Analyst chez Bank of America a déclaré:

Il y a encore une demande refoulée même maintenant, trois ans plus tard après le covid. Certains consommateurs à faible revenu pincent un peu plus les centimes, ce qui a été très utile à McDonald’s.

L’action McDonald’s est toujours en hausse de 10 % par rapport au début de l’année.

Chiffres notables dans le rapport sur les résultats du premier trimestre de McDonald’s

Bénéfice net imprimé à 1,80 milliard de dollars contre 1,10 milliard de dollars il y a un an

Le bénéfice par action a également augmenté de manière significative, passant de 1,48 $ à 2,45 $

Le BPA ajusté s’est établi à 2,63 $ selon le communiqué de presse sur les résultats

Les revenus ont augmenté de 4,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 5,90 milliards de dollars

Le consensus FactSet était de 2,33 $ par action sur 5,59 milliards de dollars de revenus

Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 12,6 % au cours du dernier trimestre, bien au-delà des 8,7 % prévus par les analystes. Sénateur a ajouté :

MCD est environ quatre fois plus grand que son prochain plus grand concurrent de hamburgers. Il est difficile de rivaliser avec un système de cette envergure lorsqu’il réinvestit comme il l’a fait. Dans l’ensemble, ils ont fait un bon travail d’exécution.

Les personnes intéressées par l’achat d’actions de McDonald’s après la publication des résultats doivent cependant garder à l’esprit que l’analyste de BofA a néanmoins conservé sa note neutre à ce sujet aujourd’hui.