Analyse du cours de l'action FRC: leçons du Credit Suisse, Yes Bank

L’action de la First Republic Bank ( NYSE : FRC ) s’est effondrée de plus de 40 % mardi, la société ayant publié de faibles résultats financiers. Les actions ont plongé à un creux de 8,10 $, ~ 94 % en dessous du point le plus élevé de cette année et ~ 96 % en dessous de son plus haut historique. Il y a de fortes chances que l’entreprise fasse bientôt faillite.

Graphique FRC par TradingView

Alternatives stratégiques de la First Republic Bank

La plus grande actualité bancaire cette semaine a été la faiblesse des résultats financiers de First Republic Bank. Dans un communiqué publié lundi, la société a déclaré que les dépôts avaient diminué de plus de 100 milliards de dollars au premier trimestre. Cette baisse s’est produite alors que les clients réagissaient à l’implosion de SVB et de Signature Bank.

First Republic était vulnérable en raison de la composition de sa clientèle. Contrairement à de nombreuses banques américaines, la société se concentre sur les clients fortunés qui ont plus de 250 000 dollars sur leurs comptes. Ces fonds ne sont pas assurés par la FDIC. En conséquence, si les autorités américaines ont sauvé les déposants de la SVB et de la Signature Bank, il n’est pas certain qu’elles le feront pour la FRC.

Pour compliquer la situation, le FRC sert des clients fortunés, ce qui pourrait être impopulaire alors que les États-Unis se dirigent vers une saison électorale. En outre, FRC a du mal à trouver des acheteurs pour certaines parties de l’entreprise, car les acquéreurs craignent de prendre trop de risques.

La First Republic Bank a déclaré qu’elle cherchait des alternatives stratégiques. Selon FT, l’entreprise avait du mal à trouver une alternative viable. Une alternative est que les grandes banques, qui ont déjà déposé des milliards dans l’entreprise, prennent le relais. L’autre alternative est de le remettre à la FDIC, qui procédera à une vente aux enchères pour l’entreprise.

Leçons de Yes Bank, Credit Suisse

Les investisseurs et les décideurs du FRC devraient tirer les leçons de Yes Bank et du Credit Suisse. En 2020, Yes Bank, une petite banque indienne a failli s’effondrer car l’entreprise manquait de liquidités au milieu de prêts toxiques à des entreprises douteuses.

La Reserve Bank of India a géré la situation en laissant de grandes banques indiennes comme SBI, ICICI et HDFC prendre une participation dans la banque. Ces banques ont réalisé un investissement assorti d’une période de blocage de 3 ans. Au cours de cette période, Yes Bank s’est efforcée de redresser son activité en levant des capitaux auprès de Carlyle et en créant une bad bank. Il a ensuite vendu la mauvaise banque à une société de capital-investissement en 2022.

Yes Bank et First Republic Bank sont dans des situations différentes. Alors que Yes Bank avait des prêts toxiques, FRC est en baisse en raison de ses importants prêts non réalisés et du manque de confiance dans l’entreprise. Les régulateurs américains peuvent sauver l’entreprise en suivant le playbook de Yes Bank.

Les inventeurs devraient également tirer les leçons de l’effondrement du Credit Suisse. Alors que l’action du Credit Suisse plongeait, certains analystes ont recommandé d’acheter la baisse en invoquant la faible valorisation. La leçon ici est que vous ne devriez pas essayer d’attraper un couteau qui tombe. Alors que First Republic est extrêmement bon marché, la réalité est que les fonds propres de la banque sont maintenant presque sans valeur.