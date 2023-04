Le cours de l'action Paytm a un gros avantage selon les analystes

Le cours de l’action One 97 Communications (PAYTM) a évolué latéralement récemment alors même que les performances de la société continuent de s’améliorer. L’action se négociait à ₹ 650, où elle se trouvait ces derniers jours. Ce prix est supérieur d’environ 50 % au point le plus bas de 2022.

Les analystes sont optimistes à propos de Paytm

One 97 Communications, la société de paiement géante propriétaire de Paytm, est sous pression depuis son introduction en bourse en 2021. Les actions sont à environ 66 % du point culminant de 2021. En conséquence, la société a perdu Softbank et Ant en tant qu’investisseurs. Ant, propriété d’Alibaba, détenait une participation d’environ 25 % dans la société, tandis que Softbank en détenait une participation d’environ 13 %.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La dernière déclaration de l’entreprise a montré qu’elle se portait bien. Le nombre moyen d’utilisateurs mensuels effectuant des transactions était en moyenne de 90 millions en mars, tandis que le nombre de commerçants est passé à 6,8 millions. Au total, le nombre d’utilisateurs a augmenté de 27 % sur une base annuelle. Le volume brut total de marchandises a augmenté de 40 % en glissement annuel, tandis que la valeur des prêts via sa plateforme a augmenté de 253 %.

Les analystes estiment que le cours de l’action Paytm a plus d’avantages à l’avenir. D’une part, l’entreprise a insisté sur le fait qu’elle avait un solide chemin vers la rentabilité. En conséquence, il a décidé de racheter plus de 103 millions de dollars d’actions.

L’autre catalyseur potentiel pour le titre est sa part de marché croissante dans les paiements hors ligne. Au cours du dernier trimestre, la société a déclaré avoir déployé plus de 6,8 millions d’appareils et déployé plus de 544 millions de dollars de prêts. Dans une note, les analystes de Goldman Sachs ont écrit que :

“Nous considérons l’amélioration de la rentabilité comme un catalyseur significatif pour le titre et nous nous attendons à ce que Paytm soit rentable au cours de l’exercice 25E. Nous avons encore augmenté nos estimations d’EBITDA ajusté pour les exercices 23E-25E jusqu’à 8 % pour Paytm. »

Goldman Sachs n’est pas la seule entreprise à être optimiste sur le cours de l’action Paytm. Dans un communiqué, les analystes de Motilal Oswal ont écrit que les actions pourraient bondir de 30% à long terme. Ils ont écrit:

« L’industrie des paiements numériques devrait doubler pour atteindre 16 t USD d’ici 2026, au sein de laquelle la combinaison de paiements numériques devrait atteindre 65 %. Ainsi, les paiements numériques devraient augmenter d’environ 3 x pour atteindre 10 t USD d’ici 2026, contre 3 t USD en 2021. »

Prévision du cours de l’action Paytm

Graphique Paytm par TradingView

Le cours de l’action Paytm a connu une lente tendance haussière au cours des dernières semaines. Sur le graphique journalier, l’action s’est déplacée au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours. Il a également sauté au-dessus de la ligne de tendance ascendante indiquée en vert. Cette ligne de tendance relie les niveaux les plus bas depuis novembre de l’année dernière.

Par conséquent, si l’action bondit, le prochain point de résistance clé à surveiller sera à ₹ 841,95, le point le plus élevé du 8 août. Ce prix est d’environ 30 % au-dessus du niveau actuel. Un mouvement en dessous du support à ₹ 600 invalidera la vue haussière.