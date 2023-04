Prévisions de prix haussières du Litecoin et leurs implications pour AltSignals (ASI)

Le prix du Litecoin a dérivé à la hausse au cours des dernières séances alors que les investisseurs achetaient à la baisse et que les défis de la First Republic Bank (FRC) se poursuivaient. La pièce a atteint un sommet de 92 $, son plus haut point depuis le 20 avril de cette année. Son prix a bondi de plus de 7 % par rapport à son plus bas niveau de cette année. Le prix du Bitcoin a également rebondi et dépassé le point de résistance clé de 28 000 $. Cette performance est de bon augure pour AltSignals, qui a déjà levé 644 000 $ lors de sa vente de jetons.

La First Republic Bank pourrait imploser

Le principal catalyseur de la hausse actuelle des prix du Litecoin est la crainte croissante que la First Republic Bank puisse imploser. Lundi, la banque a annoncé que son activité allait dans ce sens, les clients ayant retiré plus de 104 milliards $. En conséquence, la direction a déclaré qu’elle explorait des options, notamment la vente de la banque.

Mardi, la société a déclaré qu’elle envisageait de lever des capitaux pour renforcer son bilan. En conséquence, le cours de l’action FRC s’est effondré de plus de 40 %, ce qui pourrait entraîner davantage de retraits de la part des clients. L’entreprise a maintenant deux options. Tout d’abord, elle peut demander la protection de la FDIC, où l’agence d’assurance aura une liquidation ordonnée. Deuxièmement, les plus grandes banques américaines peuvent prendre une participation dans l’entreprise et contribuer à la sauver.

L’effondrement potentiel de la First Republic Bank est un catalyseur positif pour Bitcoin et Litecoin, ce qui explique pourquoi les deux ont dérivé vers le haut alors même que le marché boursier au sens large chutait. En effet, les investisseurs pensent que les crypto-monnaies sont des valeurs refuges en période de turbulences bancaires.

Les analystes sont optimistes sur la crypto-monnaie

Pendant ce temps, le prix du Litecoin augmente alors que les investisseurs restent optimistes quant aux prix des crypto-monnaies. Comme je l’ai écrit mardi ici, les analystes de Standard Chartered ont prédit que Bitcoin atteindrait 100 000 $ d’ici 2024. Ils ont cité la ruée vers la sécurité au milieu de la crise bancaire et le pivot potentiel de la Réserve fédérale.

Ils ne sont pas les seuls. Dimanche, j’ai écrit qu’un analyste de Bloomberg pensait également que le prix du Bitcoin passerait atteindrait 50 000 $ dans les mois à venir. Il a également cité la prochaine réduction de moitié prévue pour 2024 comme principal catalyseur. En outre, il existe une opinion générale selon laquelle Bitcoin est devenu un bon actif refuge.

Si ces prévisions s’avèrent exactes, cela signifie que le prix du Litecoin en bénéficiera également car il a tendance à avoir une corrélation étroite avec le prix du Bitcoin.

Prévision du cours du Litecoin

La tendance baissière de LTC a capitulé lorsque la pièce est tombée à un prix de 84,53 $ lundi. Il a formé un modèle à double fond à ce prix. La pièce a maintenant dépassé les moyennes mobiles exponentielles de 25 et 50 jours tandis que les oscillateurs ont dérivé vers le haut. Par conséquent, il est probable que la pièce atteigne la prochaine résistance clé à 100 $ dans les prochains jours.

Graphique du cours du prix de LTC par TradingView

La vente de jetons AltSignals prend de l’ampleur

Pendant ce temps, AltSignals a continué de gagner du terrain à mesure que la vente de jetons s’accélérait. La première étape de la vente de jetons a déjà permis de récolter 644 000 $ sur l’objectif de 1,08 million $. Ce montant équivaut à 59,71 % du total.

Pour commencer, AltSignals est une plate-forme de premier plan qui fournit des signaux sur des actifs clés tels que les crypto-monnaies et les devises. Elle sert déjà des milliers de clients du monde entier qui lui ont donnée d’excellentes critiques. Ces signaux proviennent d’indicateurs techniques comme la MACD et l’indice de force relative.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, AltSignals travaille maintenant à intégrer l’intelligence artificielle dans sa plateforme. La nouvelle version disposera de technologies clés telles que le traitement du langage naturel et l’apprentissage automatique. A la base de ces technologies, la plate-forme disposera d’autres technologies telles que la régression, la modélisation prédictive, AutoML et l’API de langage naturel.

L’objectif de cette mise à niveau sera de tirer parti des capacités de l’IA à fournir les meilleurs résultats. Cette solution d’IA sera alimentée par le jeton ASI, qui sera utilisé à des fins de paiement. Selon son livre blanc, il alimentera Actualize AI et sera utilisé pour adhérer au club et accéder aux tournois de trading.

ASI, est-ce un bon investissement ?

Par conséquent, les prédictions haussières de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont de bon augure pour AltSignals, dont la vente de jetons se porte bien. Les développeurs ont déjà collecté plus de 644 000 $ au cours des dernières semaines. Avec le jeton en vente à seulement 0,015 $, cela signifie que n’importe qui peut participer à l’augmentation de capital.

Je pense que le jeton ASI fonctionnera bien lorsqu’il sera répertorié dans les échanges de clés plus tard cette année, car cela se produira à une époque qui voit le prix des crypto-monnaies augmenter. Récemment, nous avons vu de nombreux jetons comme Metacade et Pepe faire un bond après avoir été répertoriés. Par conséquent, il est logique d’allouer une petite somme d’argent à ASI maintenant.

Certains des futurs catalyseurs du jeton seront les listes d’échange et le succès d’AltSignals en tant que plate-forme.