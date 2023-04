Les points de vue divergents de Zoltan Pozsar et George Gammon sur le prochain super cycle des matières premières

Dans une récente interview, Zoltan Pozsar du Credit Suisse a fait part de sa conviction que les matières premières sont mûres pour une “grande course haussière” et que nous assistons maintenant aux premières manches du prochain super cycle des matières premières.

Bien que la plupart des prix des produits de base aient fortement baissé cette année, ce recul s’est également produit à la suite du boom de 40 à 45 % de l’an dernier.

La forme du super cycle des matières premières

Les matières premières ont tendance à suivre de longs cycles de prix, qui sont fortement corrélés aux décalages entre l’offre et la demande.

Les matières premières étant au cœur de la plupart des activités économiques, toute amélioration de la croissance peut immédiatement entraîner une hausse de la demande.

Cependant, les fournitures sont une question très différente et sont difficiles à mettre en ligne.

La plupart des projets ont de longues périodes de récupération, une incertitude considérable, nécessitent de lourds investissements, des autorisations réglementaires et une succession de gouvernements favorables à l’industrie.

Ainsi, si la demande augmente, l’offre ne peut pas répondre en temps opportun et les prix augmentent.

Pour répondre à la demande accrue, les fournisseurs commencent à rechercher de nouvelles réserves, à développer la production et à créer des chaînes d’approvisionnement.

Cependant, au moment où ces matières premières arrivent sur le marché, l’équation de la demande qui suit des cycles économiques plus courts a (souvent) déjà atteint un sommet et l’appétit a commencé à décliner.

Maintenant, nous avons une situation où l’offre dépasse la demande combinée à des achats moindres, ce qui entraîne une baisse des prix.

C’est le cœur du super cycle des matières premières qui s’est répété à maintes reprises dans le passé.

Source: Visual Capitalist, New Capital Management

L’affaire Pozsar

Aujourd’hui, presque tous les produits de base dans le monde ont été ravagés par une décennie de sous-investissement.

Bien que le dernier super cycle ait culminé en 2011, les dépenses d’investissement souffrent depuis des années dans des secteurs clés.

Source: Baker Hughes, Goldman Sachs Global Investment Research

Cette situation signifie que les mines et les puits ont pris encore plus de retard tandis que les installations existantes ont commencé à souffrir du craquement des infrastructures et du vieillissement des ressources.

Zoltan souligne que le rendement des investissements a toujours été faible, tandis que les récits d’investissement alternatifs tels que l’ESG et la pression intergouvernementale pour le net zéro ont forcé les entreprises à se détourner de l’expansion des opérations qui prendraient des années à être opérationnalisées dans le meilleur des cas.

Bien que ce ne soit pas pour les mêmes raisons, il est intéressant de noter qu’Aswath Damodaran a été un fervent partisan du « retrait » de la notion d’ESG.

Il soutient qu’il n’existe pas de définitions communes de ce qui constitue un comportement souhaitable et qu’à long terme, un groupe d’entreprises contraint ne peut pas surpasser un groupe sans contraintes.

Revenons aux matières premières, les taux d’intérêt ultra bas après la GFC ont également signifié que les fonds ont afflué vers des actifs financiers et des dérivés au lieu d’investissements réels.

Géopolitique et tensions commerciales

Au cours de l’année écoulée, le monde a été exposé à des risques géopolitiques beaucoup plus importants, à des sanctions de représailles, à une accélération du découplage économique et à un protectionnisme mondial.

Par exemple, de nombreux pays auparavant exportateurs de produits de base sont désormais moins enclins à commercer comme ils le faisaient, mais plus favorables aux flux d’investissements étrangers pour développer les ressources nationales et ensuite exporter des produits finis.

Dans sa mise à jour de mai 2023, le Blackrock Investment Institute a noté,

Nous sommes entrés dans un nouvel ordre mondial. Deux grands blocs géopolitiques et économiques – l’un dirigé par l’Occident et l’autre dirigé par la Chine et la Russie – se raffermissent et sont de plus en plus en concurrence l’un avec l’autre. La fragmentation qui s’en est suivie a conduit à une réduction spectaculaire de la coopération géopolitique.

En conséquence, Zoltan s’attend à une expansion des budgets militaires, à la délocalisation d’usines telles que dans le domaine des batteries et à des investissements énergétiques pour stimuler la demande de matières premières, en particulier dans les pays du G7.

Compte tenu de la situation, il soutient que si une récession frappe cette année, l’épuisement de l’offre de matières premières se révélera inflationniste pour ces biens.

Les lecteurs intéressés peuvent en savoir plus sur le point de vue de Peter Schiff sur la prochaine résurgence de l’inflation ici.

George Gammon sur l’atterrissage pas si doux

Commentant l’évaluation de Zoltan, investisseur et Youtubeur populaire, George Gammon s’attend à ce qu’une flambée des matières premières cette année, malgré une récession, ne soit probable qu’en cas d’atterrissage en douceur.

Nous savons que la First Republic Bank est pratiquement en ruine, les prêts des banques régionales se sont considérablement resserrés, des mesures de surveillance réglementaire beaucoup plus strictes se profilent à l’horizon, M2 a baissé pendant huit mois consécutifs et une crise du crédit des entreprises à grande échelle laisse les petites entreprises en particulier vulnérable.

Il convient de noter que les dernières données de l’IPC de base étaient à 5,6 %, tandis que la Fed a révisé son objectif de PCE de base pour l’année à 3,5 %, continuant à pousser un discours belliciste.

Cependant, les marchés de l’eurodollar signalent que la demande pourrait chuter beaucoup plus fortement que ne le pense Zoltan, réduisant même complètement les contraintes d’approvisionnement actuelles.

Source: George Gammon, Eurodollar University

Gammon attire l’attention sur la ligne noire, qui est la plus récente et indique que les marchés prévoient une forte baisse des taux en 2023.

Il soutient que le marché n’est pas disposé à accepter la position de la Fed,

Non, non, pas de Jérôme Powell. Le marché ne dit pas que vous allez faire une pause. Le marché dit que vous allez pivoter et vous allez pivoter rapidement et vous allez pivoter plus fort. Ces taux vont chuter (et cela ne se produirait que dans un scénario d’atterrissage brutal).

Dans un article de Bloomberg, Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, a déclaré :

Nous débattions déjà d’un atterrissage brutal… les conditions de crédit continuent de se resserrer… ce qui augmente les risques d’un atterrissage brutal – encore plus que nous ne le pensions auparavant.

Nouriel Roubini, président-directeur général de Roubini Macro Associates est d’accord,

…(nous) pourrions avoir un atterrissage brutal de l’économie…. atteindre la stabilité des prix, la stabilité de la croissance et la stabilité financière avec… le taux des fonds fédéraux me semble une mission impossible… donc soit un atterrissage brutal et un krach financier, soit un désancrage des anticipations d’inflation.

Récession mondiale?

Plus tôt cette année, une enquête menée auprès des économistes en chef par le Forum économique mondial a révélé que les deux tiers des répondants voyaient une forte probabilité d’une récession mondiale en 2023.

Banques régionales et secteur du logement aux États-Unis ; les défis énergétiques en Europe ainsi que les préoccupations concernant la fragmentation politique ; et l’état du secteur résidentiel et des finances publiques en Chine, chacun signalant de graves faiblesses qui pourraient céder sous la pression de taux d’intérêt élevés.

Gammon est d’accord,

… et à mon avis, il ne s’agit peut-être pas seulement d’une récession, il pourrait s’agir d’un événement mondial… du cygne noir.

Dans ses Perspectives de l’économie mondiale, le FMI prévoit que les économies avancées pourraient afficher un “ralentissement de la croissance particulièrement prononcé”, passant de 2,7 % l’an dernier à 1,3 % en 2023.

Si un tel événement devait se produire, les prix des produits de base pourraient chuter à des niveaux beaucoup plus bas, du moins au cours de l’année.

Dernières pensées

Gammon est d’accord avec Zoltan, en ce sens qu’ils voient tous les deux qu’un super cycle de produits de base frais va bientôt commencer et pourrait conduire à une course haussière décennale.

Cependant, étant donné la forte probabilité que la Fed soit forcée de réduire fortement les taux en raison de fragilités économiques, Gammon s’attend à un atterrissage brutal et à un démarrage retardé d’une éventuelle hausse.

De son côté, la Banque mondiale, dans ses dernières Perspectives des marchés des matières premières, prévoit que les prix des matières premières pourraient chuter de 21 % d’ici la fin de 2023, mais s’attend à ce qu’ils se stabilisent à partir de 2024.

À mon avis, l’or peut continuer à afficher des rendements malgré l’environnement, en particulier à mesure que les pénuries physiques deviennent plus aiguës et que le processus mondial de dédollarisation gagne du terrain.