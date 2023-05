Analyse des indices CAC 40 et DAX avant les décisions de la Fed et de la BCE

Les indices CAC 40 et DAX se situent près de leur plus haut historique avant les prochaines décisions sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne (BCE). Le DAX allemand a atteint un plus haut historique de 15 922 € tandis que l’indice CAC 40 s’est envolé pour un record de 7 571 €.

BCE, décisions et résultats de la Fed

Le DAX et l’indice CAC 40 ont récemment suivi une forte tendance haussière alors que les investisseurs réfléchissent aux bénéfices des entreprises et aux décisions à venir de la Fed et de la BCE. En France, des sociétés de produits de luxe comme LVMH, L’Oréal, Hermès et Kering ont publié de solides résultats financiers, aidés par la reprise en Chine.

Pendant ce temps, les banques européennes comme Deutsche Bank, Société Générale et Unicredit ont été un peu à l’abri de la crise bancaire en cours. Ces banques, très réglementées, ont des exigences en fonds propres plus élevées que leurs rivales américaines.

Le prochain catalyseur clé pour l’indice CAC 40 et DAX est les décisions à venir sur les taux d’intérêt. Les analystes s’attendent à ce que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt de 0,25 % mercredi, puis indique une pause.

La pause sera nécessaire à la banque pour évaluer l’impact des récentes hausses. Alors que la Fed est une banque centrale américaine, sa décision aura un impact sur les indices européens.

L’essentiel de l’actualité économique à surveiller sera la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE). Les analystes s’attendent à ce que la banque relève ses taux d’intérêt de 0,25 % et signale au moins deux augmentations supplémentaires puisque l’inflation reste nettement plus élevée. La BCE a plus de marge de manœuvre pour relever les taux d’intérêt puisqu’elle a tardé à le faire. Dans un communiqué, un analyste de Société Générale a déclaré :

“Après le choc de ce qui s’est passé, les banques vont être beaucoup plus prudentes aujourd’hui. Mon inquiétude est que si la BCE continue de trop serrer le système financier, cela pourrait conduire à un resserrement du crédit.

Indice DAX, prévisions CAC 40

Ainsi, les indices CAC 40 et DAX continueront-ils de se rallier en mai. Il est probable que les deux continuent d’augmenter alors que les investisseurs se concentrent sur la capitulation des hausses de taux de la banque centrale. En tant que tel, l’indice CAC 40 continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent la prochaine résistance clé à 7 800 € tandis que l’indice DAX augmentera à environ 16 500 €.

Le principal risque pour le CAC 40 et l’indice DAX est le secteur bancaire et la situation de l’immobilier commercial aux États-Unis. Si le secteur bancaire continue, il est probable que les indices reculeront en mai.