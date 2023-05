Hindenburg vise l'empire de Carl Icahn

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Icahn Enterprises LP ( NASDAQ : IEP ) a chuté de près de 20 % ce matin après que Hindenburg Research a révélé une position courte sur l’empire du milliardaire Carl Icahn.

IEP ne mérite pas la prime actuelle

Mardi, le vendeur à découvert a fustigé Icahn Enterprises qui, selon lui, était de structure similaire à un stratagème de Ponzi.

Hindenburg a allégué que la prime à laquelle « IEP » se négocie est basée sur des évaluations d’actifs massivement « gonflées ». Son rapport se lit comme suit :

Dans l’ensemble, nous pensons qu’Icahn, une légende de Wall Street, a commis l’erreur classique de prendre trop d’effet de levier face à des pertes soutenues : une combinaison qui se termine rarement bien.

Suite à l’évolution d’aujourd’hui, les actions d’Icahn Enterprises sont en baisse de plus de 25 % par rapport à leur plus haut depuis le début de l’année. N’oubliez pas que Carl Icahn est lui-même un investisseur activiste et ses investissements récents incluent McDonald’s et Illumina Inc.

En quoi Icahn Enterprises est-il un système de type ponzi ?

Hindenburg a également tiré sur les actions à dividendes pour le rendement élevé qui, selon lui, n’était pas soutenu par les flux de trésorerie de la société.

Le conglomérat, selon le vendeur à découvert, utilise l’argent de nouveaux investisseurs pour poursuivre ses versements de dividendes, ce qui le rend similaire à un système de type ponzi.

De telles structures économiques de type ponzi ne sont durables que dans la mesure où l’argent frais est prêt à risquer d’être le dernier à détenir le sac.

Icahn Enterprises n’a pas encore officiellement répondu au rapport. Hindenburg Research a été assez actif avec ses positions courtes cette année, les ayant révélées dans deux autres noms notables plus tôt cette année – Block Inc et Adani Group.