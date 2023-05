"Nouvelle normalité sur les marchés monétaires, alors que l'inflation européenne monte à 7 % et que la BCE s'apprête à augmenter à nouveau

May 2, 2023

Il y a dix mois, en juillet 2022, l’Europe entrait officiellement dans un nouveau cycle monétaire. Ce mois-là, la BCE a relevé les taux d’intérêt de -0,5 % à zéro, signalant un nouveau paradigme alors que l’inflation engloutissait le continent.

Aujourd’hui, la bataille fait rage, le principal taux se situant désormais à 3 %.

Cette semaine, le marché a eu droit aux derniers chiffres d’inflation très importants. Selon les données préliminaires publiées mardi matin, l’inflation globale dans la zone euro a atteint 7 %, contre 6,9 % en mars.

Bien que cela semble inquiétant, les 7 % étaient conformes aux attentes des analystes. Plus intrigante était la mesure de l’inflation sous-jacente, qui élimine les effets volatils des prix des aliments et de l’énergie. Le chiffre de base s’est établi à 5,6 %, en deçà des attentes de 5,7 %.

Ce qui amplifie un peu le drame, c’est que la dernière décision monétaire de la BCE intervient jeudi, ce qui signifie que ces chiffres sont les derniers apports obtenus avant la réunion.

La BCE augmentera-t-elle de 50 bps ou 25 bps ?

Comme c’est le cas depuis un an maintenant, le marché a les yeux braqués sur Christine Lagarde, présidente de la BCE. Les prix des actifs ont oscillé par rapport aux attentes entourant les hausses de taux depuis que l’inflation a commencé à augmenter, et ce n’est pas différent aujourd’hui.

D’une part, le chiffre global est toujours élevé à 7% et 10 points de base au-dessus de son niveau du mois dernier. Cela donne du crédit aux prévisions d’une hausse de 50 points de base. En revanche, le nombre de noyaux a baissé. De plus, les données du PIB de la semaine dernière ont été décevantes, et les faibles données sur la demande de prêts sont également sorties ce matin, ce qui pourrait faire pencher la balance vers une hausse de 25 points de base.

Les questions bancaires pourraient également jouer un rôle ici. Alors que le chaos du Credit Suisse du mois dernier a été en grande partie bien surmonté, le marché se calmant et le pire de la crise semblant passé, First Republic Bank a fait faillite aux États-Unis la semaine dernière après avoir révélé l’ampleur de ses sorties de fonds au premier trimestre. Cela pourrait donner matière à réflexion à la BCE. Alors que la banque américaine n’a rien à voir avec l’Europe, l’imposition du Credit Suisse est venue à la suite de l’insolvabilité de la Silicon Valley Bank aux États-Unis, et les turbulences bancaires sont par nature un jeu de confiance.

En vérité, nous pouvons spéculer autant que nous le voulons de toute façon, mais j’aime m’appuyer sur le dicton souvent répété dans ces endroits : les chiffres ne mentent pas. Pourquoi écouter mes spéculations alors que nous pouvons simplement vérifier les probabilités impliquées par le marché monétaire ? Et ce marché monétaire a près de 90 % de chances d’une hausse de 25 points de base, contre 74 % vendredi, comme le montre le graphique ci-dessous.

Que va-t-il se passer à long terme ?

Alors que le marché monétaire nous donne une assez bonne indication de ce qui se passera ensuite, l’image à long terme reste trouble dans la zone euro. L’inflation est encore bien au-delà de l’objectif de 2 %, et qu’il s’agisse d’une hausse de 25 points de base ou de 50 points de base, cet objectif ne sera pas atteint de si tôt.

La réalité est que le continent doit faire face à l’inflation au nord de cet objectif de 2% pendant un certain temps – jusqu’en 2025, si l’on en croit les chiffres récents du FMI. Même en pensant aux scénarios les plus ambitieux, il est difficile d’imaginer que l’inflation ne soit pas très élevée avant au moins une autre année.

Les États-Unis dans les années 1970, bien qu’ayant un climat totalement différent pour diverses raisons, se présentent ici comme un récit édifiant. L’inflation a apparemment été maîtrisée trois fois, avant de revenir plus fort, jusqu’à ce qu’elle soit finalement « battue » pour de bon. Cela devrait mettre en garde contre les dangers de réduire trop tôt les taux élevés. Même si le cycle de hausse ralentit, il semble raisonnable de prédire que la BCE commencera à réduire les niveaux de sous-sol observés pendant une grande partie de la dernière décennie. On nous a souvent parlé de la « nouvelle normalité » au cours des deux dernières années, n’est-ce pas ? Il est peut-être temps d’appliquer cette expression aux marchés monétaires.

Pour l’instant, les marchés se mettront à l’écoute jeudi pour le dernier rebondissement de l’histoire, avec 25 points de base en tête alors que nous rentrons dans la dernière ligne droite. 50 points de base ont encore une chance, mais s’ils tombaient de cette façon, attendez-vous à une forte vente étant donné que 25 points de base sont très bien intégrés dans les attentes actuelles.

Au-delà, c’est plus difficile à dire. La tâche principale de la BCE est la même qu’auparavant : maintenir cette ligne entre la récession et l’inflation. Autrement dit, augmenter les taux suffisamment pour que l’inflation soit maîtrisée, mais tellement qu’une vilaine récession se déclenche.

Un atterrissage en douceur tant fantasmé est la terre promise. Reste à savoir si cette voie d’évacuation étroite peut être trouvée.