Prévisions de prix de Metacade alors qu'il devient vert au milieu d'un marché baissier

Le prix Metacade a bondi de 15,46% alors que le marché mondial de la cryptographie est en baisse. La capitalisation boursière mondiale a chuté de 1,34 %.

Les jetons métavers comme MCADE semblent bien fonctionner aujourd’hui, la majorité des meilleurs gagnants d’aujourd’hui appartenant à cette catégorie. Le jeton NFT Worlds (WRLD) est en tête avec une hausse de 28,07 % suivi du jeton Metacade (MCADE) qui a gagné 14,29 % au cours des dernières 24 heures.

Qu’est-ce que MCADE ?

MCADE est le jeton natif de la plate-forme d’arcade de jeux Metacade, qui vise à devenir le hub communautaire Web3 ultime où les joueurs et les fanatiques de la blockchain peuvent communiquer et collaborer.

La prévente MCADE a été conclue en mars 2023, offrant une opportunité d’investissement pour de nombreux investisseurs en crypto.

Le jeton est construit sur la blockchain Ethereum, ce qui en fait un jeton ERC. Le jeton a jusqu’à présent été répertorié sur CoinMarketCap, Coingecko, Uniswap et BitMart. Il sera coté sur MEXC Global dans un jour et vingt heures.

Cotation MCADE sur MEXC Global

La cotation de MCADE sur l’échange de crypto MEXC Global est la prochaine grande chose après le jeton répertorié sur BitMart.

Tout comme la prévente Metacade conclue et la cotation ultérieure sur Uniswap et BitMart, la prochaine cotation MEXC Global a créé tout un battage médiatique autour du jeton MCADE, ce qui est en partie la raison de la flambée des prix d’aujourd’hui.

Prévision de prix Metacade (MCADE)

Bien que MCADE ait testé un creux historique de 0,01498 $ peu de temps après son inscription sur CoinMarcketCap et Uniswap, le jeton semble maintenant être sur une trajectoire haussière après avoir atteint un sommet historique de 0,03305 $ aujourd’hui.

Au rythme actuel, Metacade devrait grimper vers 1 $, en particulier après la cotation de MEXC Global.

Devriez-vous Metacade (MCADE) ?

Eh bien, investir dans les crypto-monnaies comporte de nombreux risques, notamment la volatilité du marché et les projets frauduleux. Et tandis que le projet Metacade s’est avéré être un projet de cryptographie légitime, son jeton natif, le MCADE, est toujours un candidat pour le marché volatile de la cryptographie.

Néanmoins, MCADE, tout comme sa plate-forme mère, Metacade a gagné en popularité parmi les joueurs, les développeurs de jeux et les investisseurs en cryptographie qui se sont présentés en masse pour l’acheter lors de la prévente de Metacade.

Et bien que le jeton MCADE n’ait pas fait de mouvement haussier significatif depuis la fin de la prévente, l’activité accrue sur la plate-forme Metacade et la cotation sur différentes bourses centralisées, y compris la prochaine cotation MEXC Global, devraient stimuler une flambée des prix MCADE. Jusqu’à présent, le prix du jeton a augmenté de plus de 42 % par rapport à son prix à la fin de la prévente.

Metacade a déjà gagné son premier partenariat avec Metastudio, une société de jeu révolutionnaire axée sur la fourniture de jeux mobiles passionnants, avant-gardistes et frais à l’arcade Metacade. Le type de partenariat confirme l’engagement de Metacade à devenir une plate-forme d’arcade métaverse de premier plan.

Selon le livre blanc de Metacade, Metacade devrait signer davantage de partenariats avec des projets de jeu pour gagner, obtenir de nouvelles listes CEX, lancer plus de cadeaux et de concours pour la communauté de jeu et lancer un lieu de rencontre en ligne universel pour tout ce qui concerne GameFi et P2E avant la fin du deuxième trimestre., 2023.

La demande MCADE devrait augmenter considérablement pour les activités susmentionnées, étant donné que MCADE est l’épine dorsale de l’écosystème Metacade plus large.