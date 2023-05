Prévisions du cours de l'action Chegg: vente irrationnelle au milieu des risques de ChatGPT

Le cours de l’action Chegg ( NYSE : CHGG ) a chuté de plus de 37 % en quelques heures après que la société a exprimé ses inquiétudes concernant ChatGPT. Les actions ont plongé à 11 $, ce qui était bien inférieur à celui où elles avaient clôturé à 17,60 $. D’autres actions d’éducation en ligne comme Coursera ont également chuté.

Graphique boursier Chegg par TradingView

ChatGPT est-il une menace pour Chegg ?

Chegg a annoncé de solides résultats lundi. Le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 188 millions de dollars tandis que le nombre d’utilisateurs est passé à 5,1 millions. Ses revenus d’abonnement se sont élevés à 168 millions de dollars tandis que ses revenus de compétences ont atteint 19 millions de dollars tandis que les marges brutes ont bondi.

La société a un bilan solide, avec plus de 1,2 milliard de dollars en espèces, même si elle a continué à racheter ses actions.

Ces chiffres élevés n’ont joué aucun rôle dans la performance du cours de l’action Chegg. Le principal catalyseur a été une déclaration de la direction sur l’impact que ChatGPT et d’autres produits d’IA générative avaient sur son activité. Le PDG a déclaré :

“Au cours de la première partie de l’année, nous n’avons constaté aucun impact notable de ChatGPT sur la croissance de nos nouveaux comptes, et nous répondions aux attentes concernant les nouvelles inscriptions. Cependant, depuis mars, nous avons constaté une augmentation significative de l’intérêt des étudiants pour ChatGPT. Nous pensons maintenant que cela a un impact sur la croissance de notre nouvelle clientèle. »

Vente irrationnelle

Par conséquent, le cours de l’action Chegg s’est effondré car les investisseurs pensent que ChatGPT va complètement perturber son activité. Cependant, je crois que les investisseurs, qui sont principalement motivés par la peur et la cupidité, ont tendance à réagir de manière excessive aux problèmes. C’est la cupidité qui a contribué à faire monter en flèche le cours de l’action C3.ai plus tôt cette année. Maintenant, comme je l’ai écrit ici , le cours de l’action C3.ai a chuté de plus de 44 % au cours des 30 derniers jours.

Je pense que ChatGPT ne remplacera pas Chegg en raison du facteur humain et du fait que l’intelligence artificielle ne perturbera pas les domaines clés de l’éducation. Par exemple, Chegg gagne de l’argent en vendant des livres électroniques à des étudiants du monde entier. Il compte maintenant plus de 400 000 titres et un forfait d’abonnement qui commence à 4,99 $. ChatGPT ne remplacera pas cela.

https://www.youtube.com/watch?v=fNtCIfgFbCM

De plus, l’entreprise a accès à des milliers d’éducateurs. Encore une fois, bien que ChatGPT fasse du bon travail, je pense que l’interaction humaine dans l’éducation est importante. Nous l’avons vu avec l’échec de l’éducation en ligne lors de la pandémie de Covid-19.

Plus important encore, Chegg a également adopté ChatGPT, en utilisant l’outil CheggMate. L’outil combinera les fonctionnalités de ChatGPT et les fonctionnalités avancées offertes par Chegg.

Par conséquent, il est probable que la liquidation du cours de l’action Chegg ait été exagérée. Ainsi, bien que les actions puissent rester sous pression pendant un certain temps, il est probable qu’elles rebondissent à mesure que les investisseurs adoptent la nouvelle normalité.