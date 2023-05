Tesla vient d'augmenter les prix aux États-Unis et en Chine – une raison d'acheter des actions ?

Tesla Inc ( NASDAQ : TSLA ) est au centre de l’attention mardi après que la société de véhicules électriques a augmenté les prix de ses véhicules aux États-Unis et en Chine.

L’action Tesla baisse malgré les hausses de prix

Son modèle 3 et son modèle Y coûtent désormais 250 dollars de plus aux États-Unis. En Chine, le géant des véhicules électriques a augmenté les prix de ces deux modèles de 2 000 yuans.

Néanmoins, il est important de noter que Tesla Inc a exécuté une demi-douzaine de baisses de prix sur ses marchés clés au cours des derniers mois. Par conséquent, ses voitures sont toujours moins chères (malgré la hausse d’aujourd’hui) qu’au début de l’année.

Mardi également, la société cotée au Nasdaq a également choisi d’augmenter le prix de ses véhicules au Japon et au Canada. Tesla est connu pour ajuster fréquemment les prix en fonction des conditions du marché.

Par rapport à son sommet depuis le début de l’année, l’action Tesla est en baisse d’environ 25 % à l’écriture.

L’action Tesla vaut-elle la peine d’être achetée ici ?

Malgré la récente vente, l’analyste de JPMorgan Ryan Brinkman prévient que la douleur n’est pas encore terminée pour les actions Tesla.

Il a récemment abaissé son objectif de cours sur l’action Tesla à 115 $, ce qui suggère une autre baisse de 30 % à partir d’ici. La vision baissière de Brinkman est basée principalement sur les inquiétudes entourant les marges de la société.

Le mois dernier, Tesla Inc a déclaré que sa marge brute automobile avait subi un énorme coup de 800 points de base au cours de son premier trimestre financier ( en savoir plus ) après avoir baissé les prix visant à augmenter les volumes.

Il est concevable que la hausse des prix annoncée aujourd’hui aidera un peu sur le front des marges, mais il est probable que Tesla devra faire plus pour apaiser lesdites préoccupations une fois pour toutes.