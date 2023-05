3 alternatives pour la réunion de la Réserve fédérale d'aujourd'hui

La réunion de la Réserve fédérale est imminente, car une autre hausse des taux est possible malgré les fissures du système bancaire américain. Mais cela dépend de la manière dont la Fed procède à la hausse des taux et des commentaires qui l’accompagnent.

Certaines voix murmurent que la Fed devrait déjà suspendre son cycle de resserrement pour au moins deux raisons.

Premièrement, les banques sont sous pression. Deuxièmement, les craintes de récession commencent à monter. Mais la Fed a un double mandat qu’elle suit : création d’emplois et stabilité des prix.

Voici donc trois alternatives que la Fed a entre les mains aujourd’hui :

Ne fais rien

hausse des taux de 25 points de base

Hausse des taux de 50 points de base

En ne faisant rien lors de la réunion d’aujourd’hui, la Fed laissera croire aux marchés que le taux terminal a été atteint. La fourchette de taux cible se situe déjà entre 4,75 % et 5 %, après l’un des cycles de resserrement les plus prononcés de l’histoire.

Les craintes de récession justifient une pause. De plus, la Fed peut choisir cette option et, en même temps, livrer une rhétorique belliciste, telle que de nouvelles hausses de taux pourraient être appropriées en fonction des données à venir.

Mais la Fed a déjà déclaré par le passé qu’elle voulait donner aux hausses de taux un peu de temps pour faire leur chemin dans l’économie. Par conséquent, si la Fed fait une pause aujourd’hui, alors pour les six prochains mois environ, le marché ne s’attend à aucun changement du taux des fonds fédéraux.

La Fed pourrait choisir de relever le taux des fonds de 25 points de base. Selon ce scénario, le dollar américain devrait initialement se redresser.

Il se pourrait très bien que la Fed opte pour une hausse accommodante. En effet, la Fed pourrait remonter de 25 points de base et, dans le même temps, signaler une pause dans le cycle de resserrement, voire sa fin, étant donné que l’inflation aux États-Unis se modère.

En ce qui concerne les perspectives de croissance, la Fed pourrait déclarer qu’une période de croissance inférieure à la tendance est nécessaire pour faire baisser l’inflation.

C’est un scénario improbable à cette réunion, mais on ne sait jamais. Après tout, la Reserve Bank of Australia a relevé les taux d’intérêt cette semaine, ce qui a totalement surpris les acteurs des marchés financiers.

La Fed peut faire valoir que l’inflation est trop élevée et qu’augmenter davantage les taux est le seul moyen de la faire baisser.

La Fed optera probablement pour la deuxième des trois alternatives. Une hausse des taux de 25 points de base semble plausible, mais ce que dit la Fed compte beaucoup.

S’agira-t-il d’une hausse accommodante ou la Fed conservera-t-elle sa position belliciste ? L’astuce serait que la Fed trouve un moyen de communiquer la flexibilité de sa politique et, en même temps, d’éviter que les marchés ne fixent davantage de baisses des prix cette année.