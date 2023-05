Prévision de prix pour XRP et ce que le procès opposant Ripple à la SEC pourrait signifier pour AltSignals (ASI)

XRP s’échangeait autour de 0,46 $ ce matin, mardi 2 mai. Bien que le prix de la sixième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière ait augmenté d’environ 38 % depuis le début de l’année, il a tout juste fini dans le vert la semaine dernière et a baissé d’environ 10 % au cours des 30 derniers jours.

Les rendements largement stables de la pièce de ces sept derniers jours surviennent alors que le prix de Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière, a oscillé autour de 28 000 $. Le prix de BTC est resté à ce niveau crucial après avoir retesté la résistance à près de 30 000 $ ce week-end sur les nouvelles liées à la First Republic Bank en difficulté (NYSE : FRC).

Alors que XRP et d’autres altcoins de premier plan recherchent une assise, la prévente d’AltSignals (ASI) continue d’attirer l’attention des investisseurs. Ici, nous examinons les prévisions de prix pour les jetons XRP et ASI, car les analystes indiquent une plus grande possibilité de surperformance des actifs cryptographiques sur les actions dans les mois à venir.

Prix de XRP : l’affaire opposant la SEC à Ripple

Le mois de mai est arrivé et la communauté XRP attend toujours un verdict dans la bataille judiciaire très médiatisée entre la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et Ripple, la société de blockchain qui a créé la crypto-monnaie XRP.

Bien que l’anticipation d’une décision reste élevée, les dernières spéculations sont que la SEC a probablement perdu le procès et pourrait chercher à conclure un accord. Parmi les experts qui commentent l’affaire se trouve John E. Deaton, un passionné de blockchain et un avocat de la communauté XRP.

Dans un fil Twitter sur la dernière rumeur concernant SEC contre Ripple, l’avocat dit qu’il pense que c’est faux. Il note qu’un règlement n’entrera probablement en jeu « que si Ripple obtient une grande victoire afin que Gensler puisse sauver la face et obtenir une victoire politique via un règlement ».

This is not how a settlement happens. First, I believe the only time a settlement occurs in this case is AFTER a ruling by Judge Torres and that happens only if Ripple gets a big victory so Gensler could save face and get a political win via settlement. Sorry not going to happen. https://t.co/k1eEIMtK8f — John E Deaton (@JohnEDeaton1) May 1, 2023

Prévision de prix pour XRP – la grande attente d’un rallye de XRP

Le prix du XRP est brièvement entré en territoire positif lors du rapport de 24 heures de la nuit de lundi, mais il n’a pas décollé, même après les rumeurs. Cela est probablement dû à la vérification des sentiments suite aux commentaires de Deaton et d’autres, qu’un trader XRP a noté comme dans le tweet ci-dessous.

If the #Ripple and SEC rumors were actually true then #XRP would be skyrocketing — XRPcryptowolf (@XRPcryptowolf) May 1, 2023

Le jeton XRP oscille donc actuellement près du support clé situé en dessous de 0,47 $. Même dans ce cas, on s’attend à ce qu’une victoire de Ripple Labs dans les semaines à venir puisse déclencher une hausse fulgurante pour XRP, tandis qu’une victoire du régulateur pourrait non seulement avoir un impact sur le prix de XRP, mais aussi sur de nombreuses autres pièces de premier plan récemment étiquetées comme des titres par l’agence.

Du côté positif, la demande entraînant une nouvelle pression d’achat dans un contexte de perspectives haussières du marché de la crypto-monnaie pourrait catapulter la valeur du XRP au niveau psychologique de 1 $.

Après cela, viser le sommet historique de 3,40 $ atteint en janvier 2018 pourrait offrir aux taureaux de XRP la chance de rattraper leurs pairs, après avoir pris du retard sur les 10 autres pièces les plus importantes lors du dernier marché haussier.

AltSignals et sa nouvelle plateforme de trading alimentée par l’IA

Les observateurs du marché continuent de faire des prévisions optimistes pour la crypto-monnaie alors que le marché se dirige vers la seconde moitié de l’année 2023. En début du mois de mai, l’un des projets suscitant un regain d’attention est AltSignals, un fournisseur de signaux de trading de premier plan qui est sur le point de révolutionner l’industrie du trading avec une nouvelle mise à niveau alimentée par l’intelligence artificielle.

Pour alimenter la nouvelle plate-forme ActualizeAI, l’équipe AltSignals a lancé ASI. Les détenteurs du jeton ASI seront les premiers à accéder au nouvel algorithme. Outre l’accès à une solution d’IA, la communauté bénéficiera également de plusieurs autres moyens de gagner des récompenses avec ses avoirs, notamment dans le club des membres et dans les compétitions de trading.

Actuellement, la plate-forme sert plus de 50 000 traders qui utilisent ses signaux sur les crypto-monnaies, les actions et les devises. L’équipe d’AltSignals fait avancer cette entreprise déjà prospère vers la domination de son créneau en incorporant des outils d’intelligence artificielle, le nouveau modèle tirant également parti des dernières avancées en matière d’apprentissage automatique et de traitement du langage naturel.

Une fois lancé, ActualizeAI augmentera considérablement la précision des signaux de trading d’AltSignals, dynamisant les expériences des traders et offrant d’énormes avantages à ses membres.

Prévision de prix pour AltSignals – ASI, offre-t-il une bonne opportunité d’investissement ?

La prévente de jetons ASI en est actuellement à sa deuxième étape, et 62 % des jetons proposés à cette phase de la prévente ont été vendus en quelques jours, permettant ainsi de récolter plus de 673 000 $. Le prix d’ASI est de 0,015 $ à ce stade et aura augmenté à 0,02274 $ lorsque la prévente se terminera, avant la mise en ligne d’ActualizeAI.

Selon la feuille de route d’AltSignals, le jeton ASI devrait être lancé sur les principaux échanges de crypto-monnaies au deuxième trimestre de l’année 2023. Le premier échange à répertorier le jeton sera Uniswap, et comme cela a été observé sur de nombreux autres projets, les entrées sur le marché secondaire coïncide souvent avec des hausses de prix importantes.

L’équipe d’AltSignals prévoit également d’obtenir une licence ActualizeAI après le début du trading en direct, avec des partenariats clés impliquant de grandes institutions et des tiers faisant partie de la feuille de route. Cela devrait voir la demande d’ASI augmenter de manière significative et potentiellement aider le prix du marché. Le changement de gouvernance attendu qui introduira un calendrier de gravure est également essentiel pour les statistiques du jeton de ce projet. Le livre blanc d’AltSignals contient plus de détails sur ces statistiques.

Si ASI reproduit les tendances observées sur le marché, il est probable que son prix ciblera 0,1 $ au cours du trimestre et potentiellement 0,5 $ d’ici 2024.

Intéressé par le jeton ASI ? Pour en savoir plus, visitez leur page de prévente ici.