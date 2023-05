Analyse USD/CHF : Voici le chemin de la moindre résistance

Le taux de change USD/CHF a plongé à son plus bas niveau depuis février 2021 après la dernière décision sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale. La paire s’est déplacée vers un plus bas de 0,8817, soit plus de 13 % en dessous du point le plus élevé de cette année.

Décision sur les taux d’intérêt de la Fed

Les nouvelles les plus importantes sur l’USD cette semaine a été la décision sur les taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Dans ce document, le comité a décidé à l’unanimité de relever les taux d’intérêt de 0,25 %. Et dans sa conférence de presse, Jerome Powell a exclu toute baisse des taux d’intérêt cette année en raison de l’inflation persistante.

Par conséquent, la paire USD/CHF a chuté car les investisseurs ont prédit que la Réserve fédérale en avait fini avec les taux d’intérêt. Un cas pour suspendre les augmentations existe puisqu’il est clair que l’économie américaine se ramollit comme en témoignent les données économiques récentes.

Plus tôt cette semaine, les chiffres de l’Institute of Supply Management ont révélé que le secteur manufacturier a continué de se consolider en avril. De nombreux fabricants se sont plaints du coût élevé des affaires et du manque de clarté sur le flux des commandes.

D’autres chiffres ont montré que le marché du travail se détendait. De plus, le secteur de l’immobilier commercial implose alors que les faillites bancaires de cette année ont atteint leur plus haut niveau depuis des années. Comme je l’écrivais dans cet article , plusieurs banques comme Western Alliance et PacWest sont au bord de la faillite.

Le prochain catalyseur clé pour le prix USD / CHF sera les prochaines données américaines sur la masse salariale non agricole (NFP) prévues pour vendredi. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que les données montrent que le taux de chômage est resté à 3,6 % en mai, l’économie ayant créé plus de 180 000 emplois.

Bien qu’il s’agisse de chiffres importants, leurs impacts sur l’USD seront un peu limités puisque les investisseurs savent déjà à quoi s’attendre de la part de la Fed. Et la Banque nationale suisse se réunira la prochaine fois en juin.

Analyse technique USD/CHF

Le cours USD/CHF a connu une forte baisse ces derniers mois. Cette baisse a coïncidé avec l’effondrement de l’indice du dollar américain. Il est passé en dessous du niveau de support clé à 0,9088, le niveau le plus bas en novembre 2021 et janvier 2022. C’était également le niveau le plus bas en février 2023. La paire reste en dessous de toutes les moyennes mobiles.

Par conséquent, le chemin de la moindre résistance pour la paire est à la baisse, le prochain niveau à surveiller étant à 0,8750. Le stop-loss de ce trade sera à 0,9088.