Prévisions du cours de l'action PacWest : voici pourquoi il se dirige vers zéro

La chute du cours de l’action PacWest ( NASDAQ : PACW ) s’est poursuivie cette semaine après l’effondrement et l’acquisition de First Republic Bank par JP Morgan. Les actions se négociaient à 6,42 $, ce qui signifie qu’elles ont plongé de plus de 78 % par rapport au point le plus élevé de cette année.

Les options stratégiques de PacWest

Le cours de l’action PacWest a bondi la semaine dernière après que la société a publié de solides résultats financiers. Les résultats ont révélé que l’entreprise avait commencé à enregistrer des entrées, ce qui était un signe de confiance dans son activité.

Cependant, comme je l’écrivais ici , acheter l’action à l’époque était risqué étant donné que les défis du secteur bancaire subsistaient. Et, en utilisant les leçons du Credit Suisse, de la Silicon Valley Bank et de Silvergate, il y avait une forte possibilité que le stock ne se redresse jamais.

Malheureusement, la situation s’est aggravée ces derniers jours suite à l’effondrement de la First Republic Bank. De nombreux investisseurs dans les banques régionales ont maintenant commencé à sortir de leurs positions alors que les inquiétudes concernant d’autres faillites bancaires persistent. Cela explique pourquoi l’ ETF KRE a chuté ces derniers jours.

Désormais, PacWest réfléchit à ses options stratégiques, selon Bloomberg. Ces options comprennent une vente de l’entreprise. Cependant, la banque a du mal à exécuter une vente de son activité car il n’y a pas assez d’acheteurs de l’entreprise car la plupart des investisseurs restent préoccupés par le secteur.

https://www.youtube.com/watch?v=W8y4enuCfTM

De plus, les acheteurs potentiels pensent qu’attendre qu’elle s’effondre pourrait réduire le montant d’argent qu’ils paieront finalement pour l’entreprise. JP Morgan aurait payé plus d’argent pour First Republic si l’accord avait été annoncé il y a un mois.

Malheureusement, nous sommes déjà venus ici. Avant son effondrement, First Republic Bank envisageait de vendre ses activités mais n’a trouvé aucun acheteur. Par conséquent, la nouvelle selon laquelle la société trouverait des options stratégiques pourrait pousser davantage de déposants à retirer leur argent de la société.

Prévision du cours de l’action PacWest

Graphique PacWest par TradingView

À la lumière de tout cela, je crois que le cours de l’action PacWest se dirige vers zéro à moins que quelque chose de miraculeux ne se produise dans les prochains jours. Je crois également que l’effondrement de la banque se produira au cours du week-end alors que les sorties continuent d’augmenter.

Si cela se produit, PacWest sera la cinquième banque américaine à faire faillite cette année après Silvergate Capital, Silicon Valley Bank, Signature Bank et First Republic. Ce ne sera pas non plus la première banque à faire faillite puisque je m’attends à ce que Western Alliance Bancorp la suive rapidement.

Par conséquent, je pense que le cours de l’action PacWest tombera à zéro dans les prochains jours. Cette situation ne peut être évitée qu’en cas d’acquisition de la société, ce qui est hautement improbable.