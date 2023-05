La Fed bluffe-t-elle ? Powell exclut les baisses de taux d'intérêt mais le marché doute

May 4, 2023

sur May 4, 2023

Dan est analyste de données chez Invezz, combinant des compétences quantitatives et une expérience macro pour compiler des analyses… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

J’ai publié un article cette semaine sur la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt mercredi, évaluant s’il était imprudent d’augmenter à nouveau dans le climat actuel.

La décision est venue et est allée comme prévu, la Réserve fédérale augmentant ses taux de 25 points de base supplémentaires. Comme je l’ai écrit hier, cependant, cela a été largement intégré dans le prix, et c’est le langage du président de la Fed, Jerome Powell, qui était susceptible d’être le plus influent sur les marchés.

Ce langage était plus belliciste que ce que certains investisseurs espéraient, car Powell ne semblait pas enthousiasmé par la perspective de baisses de taux.

« Au sein de la commission, nous pensons que l’inflation ne va pas baisser si rapidement », a-t-il déclaré. “Si cette prévision est globalement correcte, il ne serait pas approprié de réduire les taux”.

Malgré le ton belliciste, les actions ont relativement stagné. Le Nasdaq, riche en technologies, peut-être le plus sensible à la politique des taux d’intérêt, a clôturé mercredi en baisse de 0,5%.

Pourtant, malgré des coupes apparemment exclues, le langage était certainement plus doux que les réunions précédentes. Le langage selon lequel de nouvelles hausses “pourraient être appropriées” a été supprimé, Powell notant dans sa conférence de presse après que le changement était “significatif”.

L’inflation reste la priorité de la Réserve fédérale

Ce qui est intéressant ici, c’est que l’inflation est aussi en quelque sorte un phénomène créé par l’homme. De toute évidence, il existe des facteurs tangibles qui engendrent l’inflation en premier lieu – les problèmes de chaîne d’approvisionnement, la guerre en Russie, l’impression monétaire incessante, etc. Mais il y a aussi le fait économique que les anticipations d’inflation future peuvent provoquer l’inflation aujourd’hui, comme une prophétie auto-réalisatrice.

En effet, l’inflation future incitera les gens à dépenser davantage aujourd’hui car ils anticipent les futures hausses de prix, précipitant ainsi ces attentes exactes. Deuxièmement, du côté de la main-d’œuvre, les travailleurs recherchent des augmentations de salaire, ce qui contribue à nouveau à aggraver l’inflation.

C’est probablement en partie la raison pour laquelle la Fed adopte cette ligne belliciste. En vérité, la perspective de baisses de taux doit se rapprocher. Nous avons vu dernièrement des données économiques plus faibles montrant une véritable faiblesse, tandis que le secteur bancaire grince manifestement sous la pression de ces taux élevés.

Et si l’inflation reste bien au-delà de l’objectif de 2 %, elle est loin d’avoir atteint son sommet (9,9 % en juillet dernier).

Cela dit, comme je l’ai écrit hier, cette dernière hausse confirme ce que nous savions déjà : la priorité numéro un de la Fed est vraiment l’inflation. S’enfoncer aussi profondément dans un cycle de resserrement, avec ce qui se passe dans le secteur bancaire, est une ligne très agressive.

Mais doit-on être surpris ? Pas vraiment. Je ne suis pas sûr d’être d’accord avec une dernière hausse dans ce climat, alors qu’une approche attentiste jusqu’au mois prochain aurait peut-être été plus prudente, mais la Fed est déterminée à ne pas encore libérer le marché et risque de faire remonter l’inflation en haut. Et bien que le graphique ci-dessus montre une baisse de l’inflation, il montre également un chiffre de 5% – bien au-delà de ce que la Fed juge acceptable, cet objectif de 2% ne devant probablement pas être atteint de sitôt.

Le marché ne croit pas la Fed

Aussi inquiétants que soient les problèmes bancaires, il semble toujours peu probable qu’il y ait un véritable problème systémique ici – alors que les banques régionales sont dans un très mauvais état, ce n’est certainement pas au niveau de 2008 lorsque les bilans étaient embourbés par des actifs terribles ( prêts hypothécaires à risque). Cette fois-ci, c’est encore une mauvaise gestion des risques, mais il s’agit plutôt d’une crise de liquidité car les banques détiennent des obligations plus réputées, dont la valeur vient de chuter de manière significative à la suite des hausses de taux d’intérêt.

En regardant les probabilités soutenues par les contrats à terme de la Fed, le marché sait que la Fed pourrait être contrainte à des coupes plus tôt que prévu. De toute évidence, beaucoup dépendra des données de l’IPC à l’avenir, ainsi que des préoccupations bancaires, mais les prévisions actuelles montrent un marché appelant le bluff de la Fed.

Les contrats à terme n’impliquent peut-être que 3% de chances de baisse des taux lors de la prochaine réunion (juin), mais il y a 46% de chances que des baisses se produisent d’ici la prochaine réunion (juillet), tandis qu’une autre (septembre) voit la probabilité passer à 83%.

Ainsi, il semble très probable que le cycle de resserrement le plus rapide de mémoire récente soit arrivé à son terme. Les regards seront désormais tournés vers les données économiques à venir, alors que la crainte d’une récession se profile à l’horizon.

C’est l’économie 101 qu’un resserrement agressif de la politique monétaire aspire les liquidités de l’économie et risque un ralentissement. En effet, c’est le point même, et comment lutter contre l’inflation. Bien sûr, le risque a toujours été que la Fed augmente de manière trop agressive, que les choses se cassent et que l’économie plonge dans une vilaine récession.

Nous arrivons au point où nous sommes sur le point de savoir si cela est vrai, ou si l’atterrissage en douceur tant convoité reste une possibilité. Mais dans tous les cas, le marché ne croit pas au langage de la Fed pour le moment – les investisseurs déclarent, à tout le moins, que les hausses semblent terminées pour le moment.