La Réserve fédérale est-elle imprudente de relever à nouveau les taux d'intérêt, alors que la récession et les craintes bancaires s'aggravent ?

Mercredi après-midi, nous aurons le dernier épisode de l’émission la plus importante de la ville : la Réserve fédérale et sa politique de taux d’intérêt. À 14 heures, heure de l’Est, la Fed annoncera si les taux d’intérêt seront à nouveau relevés ou si le pivot tant attendu est arrivé.

Pour la première fois depuis un bon moment, il y a une réelle chance que ce dernier se produise, même si le marché considère toujours qu’une hausse de 25 points de base est de loin la possibilité la plus probable. En annulant les probabilités implicites des contrats à terme de la Fed, à partir de mercredi matin, il y a 11 % de chances qu’il n’y ait pas de hausse et 89 % de chances d’une hausse de 25 points de base.

Le graphique ci-dessous montre comment le sentiment a changé au cours de la semaine dernière. Mercredi dernier, il y avait 28% de chances qu’il n’y ait pas de hausse, avec 25 points de base avec une probabilité de 72%.

Qu’est-ce qui a causé le changement? Eh bien, la bête que l’on croyait tuée est revenue comme un méchant méchant dans un film de super-héros : la crise bancaire. En mars, l’ effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB) a déclenché une crise bancaire régionale (qui est ensuite devenue moins régionale lorsque le Credit Suisse est tombé en Europe ).

La crise a été presque évitée jusqu’à ce qu’il soit révélé la semaine dernière que la First Republic Bank avait subi plus d’un milliard de dollars de retraits au dernier trimestre. Elle est devenue la dernière banque à s’effondrer peu de temps après, ses actions ont été retirées de la cote mardi, les problèmes accordant désormais encore plus d’importance à la décision de la Fed.

La crise bancaire laisse-t-elle présager le risque d’une nouvelle hausse des taux ?

Ce qui nous amène à maintenant. Certains craignent que la hausse anticipée de 25 points de base de la Fed soit imprudente dans ce contexte.

Alors que la gestion des risques des banques déchues était incontestablement désastreuse, leurs effondrements ont été précipités par la hausse agressive des taux au cours de l’année écoulée. Une inadéquation de la durée dans le bilan des banques a durement frappé, car les obligations ont commencé à se vendre à mesure que les taux augmentaient, les banques étant victimes de la conviction que les taux d’intérêt au niveau du sous-sol pourraient durer éternellement.

La liquidité a déjà été substantiellement siphonnée hors du système. À la même époque l’an dernier, nous entrions seulement dans le cycle de hausse qui a vu les taux passer de près de zéro à près de 5 % aujourd’hui. La transition a été très rapide, une hausse de près de 500 points de base en un clin d’œil.

Se pose également la question des effets décalés de la politique monétaire. Comme le montre le graphique ci-dessus, nous n’avons fait la transition vers ce cycle serré qu’au printemps dernier, ce qui signifie que de nombreux effets monétaires n’ont pas encore atterri, d’autant plus que la Fed continue d’augmenter même au milieu de ce resserrement profond.

J’ai rédigé un rapport en février sur la façon dont les craintes de récession mondiale avaient supplanté l’inflation en tant que principale préoccupation des marchés financiers. C’est en grande partie ce qui s’est passé, du moins si l’on en croit la trajectoire des prix des actifs depuis, ainsi que la baisse de l’inflation (bien qu’elle reste élevée).

Pour la Fed, cependant, il a maintenu le cap. Powell et compagnie. continuer à traiter l’inflation comme l’ennemi public numéro un, ce qui sera bel et bien martelé si/quand cette hausse de 25 points de base atterrit, au milieu d’une semaine qui a vu une nouvelle faillite bancaire.

Si vous cherchez la peur, elle est facile à trouver. L’histoire suggère que le pire est peut-être encore à venir, d’autant plus que la Fed continue d’augmenter à mesure que nous progressons dans le cycle de resserrement. Le marché du travail reste tendu, mais a commencé à se détendre. En effet, la faiblesse des données sur les offres d’emploi hier a poussé la probabilité d’une absence de hausse un peu plus élevée.

Nous avons vu des resserrements du crédit et des défaillances d’entreprises augmenter à partir de conditions similaires dans le passé – encore une fois, avec le décalage bien connu qui accompagne les changements de politique monétaire. Et, surtout, nous n’avons jamais vu un cycle de resserrement aussi rapide auparavant.

Une autre hausse des taux d’intérêt et c’est fait ?

Ainsi, même au-delà des oscillations inquiétantes du secteur bancaire, on craint qu’une autre hausse ne tourne mal à l’avenir. Sans oublier que si le marché anticipe une politique «un de plus et fait», la logique derrière une hausse ici est plus difficile à comprendre – pourquoi ne pas simplement faire une pause, attendre et voir ce qui se passe avec les banques régionales, avant de réévaluer le mois prochain ?

La relation risque/récompense semble un peu bizarre ici, si cette expression peut être utilisée pour analyser les décisions de la Fed. Parce que quelle que soit la manière dont vous l’orientez, la politique monétaire est très certainement importante pour la stabilité financière, et cela semble grincer des dents en ce moment, c’est un euphémisme.

La perspective de la réunion de juin renforce quelque peu cela. Le marché place désormais 83 % de chances que le taux cible soit supérieur de 25 points de base au taux cible actuel de 5 % à 5,25 %. Cela est remarquable lorsque l’hypothèse d’un mercredi de 25 points de base (pour la réunion de mai) est envisagée – ce qui signifie qu’une baisse est très en jeu le mois prochain, si la hausse de 25 points de base de cette semaine devait aller et venir comme prévu.

Pour les prix des actifs à court terme, le mouvement peut dépendre davantage du langage de la Fed que de la hausse elle-même plus tard dans la journée, comme cela a été courant lorsqu’une hausse est largement intégrée. Alors que l’activité du marché pourrait facilement être modérée aujourd’hui, la différence par rapport aux réunions précédentes est vraiment la ligne croissante d’argument selon laquelle la Fed devrait diminuer ici et évaluer la configuration du terrain.

Comme je ne cesse de le répéter, la politique monétaire opère avec un décalage. Une quantité croissante de données économiques suggère que la pénurie de liquidités se répercute désormais véritablement sur l’économie. Les signes d’une récession imminente se multiplient sans aucun doute. Et puis il y a la crise bancaire très médiatisée.

L’inflation reste bien au nord de la cible de 2 %, même si elle est en baisse. Mais une hausse de 25 bps fait peur à cet endroit. J’ai écrit toute l’année sur le défi de la Fed, de respecter cette ligne entre l’inflation et la récession. C’est le moment critique maintenant.