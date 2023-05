L'USD/NOK forme C&H alors que la Norges Bank indique de nouvelles hausses

Le taux de change USD/NOK a reculé après les dernières décisions sur les taux d’intérêt de la Fed et de la Norges Bank. La paire a dérivé vers le bas jusqu’à un plus bas de 10,66, ce qui était inférieur au plus haut de 10,87 depuis le début de l’année. La couronne norvégienne a plongé de plus de 31 % par rapport au point le plus élevé de 2021.

Décision sur les taux d’intérêt de la Fed et de la Norges Bank

Les principales actualités NOK était la dernière décision en matière de taux d’intérêt de la Norges Bank. Dans un communiqué, la Norges Bank a décidé de procéder à une nouvelle hausse des taux d’intérêt de 0,25%. Il a fait passer les taux à 3,25 %, le niveau le plus élevé depuis plus de 15 ans.

La Norges Bank s’est également engagée à relever à nouveau ses taux en juin dans le but de lutter contre l’inflation élevée. Si cela se produit, les taux de la Norvège passeront à 3,50 %. La banque a cité la nécessité de lutter contre l’inflation, qui, selon elle, reste obstinément élevée. Il a également évoqué la nécessité de sauver la couronne norvégienne, qui s’est fortement dépréciée au cours des derniers mois.

Pourtant, malgré les actions de la Norges Bank, les taux d’intérêt dans le pays restent nettement inférieurs à ceux des États-Unis. Mercredi, la Réserve fédérale a décidé de relever les taux d’intérêt de 0,25 %, les poussant à 5,25 %.

Par conséquent, de nombreux commerçants sophistiqués voient cela comme une opportunité de portage, où ils empruntent dans un pays à faible rendement pour investir dans un pays à rendement plus élevé. Dans ce cas, ils empruntent en Norvège pour investir aux États-Unis.

La Norvège est également confrontée à des défis liés à l’énergie alors que le prix du pétrole brut et du gaz naturel plonge. Le Brent s’est effondré à 72,52 $ tandis que le West Texas Intermediate (WTI) est passé à 68,53 $. Cela signifie que la Norvège verra moins de devises puisqu’elle est l’un des plus grands exportateurs d’énergie.

La prochaine actualité clé du forex à surveiller seront les prochains US non-farm payrolls (NFP) des États-Unis.

Analyse technique USD/NOK

Graphique USD/NOK par TradingView

Le graphique journalier montre que l’USD/NOK a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Plus récemment, il a formé un motif de tasse et de poignée, qui est généralement un signe haussier. Il forme maintenant la section de poignée de ce modèle. La paire s’est également déplacée au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours.

Par conséquent, la paire aura probablement une cassure haussière alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 11. Cette opinion sera confirmée si la paire se déplace au-dessus du point de résistance à 10,87.