Analyse du cours de l'action Carvana : CVNA est-il un bon investissement maintenant ?

Le cours de l’action Carvana ( NYSE : CVNA ) a grimpé à 9 $ après que la société a publié de solides résultats financiers. Les actions ont bondi de plus de 25% après que les revenus de la société aient dépassé l’estimation consensuelle. Pourtant, les actions de l’ange déchu se sont effondrées de plus de 97 % par rapport à leur niveau record.

Téléchargement des revenus de Carvana

Dans un rapport, Carvana a déclaré avoir vendu 79 240 voitures au premier trimestre, soit environ 25 % de moins que ce qu’elle a vendu au même trimestre en 2022. Cette baisse s’est produite en raison de la réduction de la publicité, des stocks et de la hausse des taux d’intérêt. De plus, l’entreprise a décidé de se concentrer sur la rentabilité et non sur la croissance à tout prix.

Le chiffre d’affaires de Carvanas’est élevé à 2,6 milliards de dollars, ce qui est inférieur à ce qu’il a réalisé au même trimestre en 2021. La société a également cité ADESA comme l’un de ses principaux piliers, car elle l’aide à économiser de l’argent dans les transports. Au cours du dernier trimestre, l’entreprise a économisé en moyenne 200 $ par véhicule en transport.

Malgré les bons résultats, Carvana fait face à d’importants défis. Le plus grand défi est son énorme endettement, qui affecte son activité. La majeure partie de cette dette est venue avec l’acquisition d’ADESA en 2022. Dans un communiqué, la société a déclaré qu’elle disposait de 3,5 milliards de dollars de liquidités, composées de 1,5 milliard de dollars en espèces et de 2 milliards de dollars en biens immobiliers non gagés.

La semaine dernière, Bloomberg a annoncé que les créanciers de Carvana avaient accepté d’échanger sa dette contre des actions. Dans le cadre de l’accord, certains détenteurs d’obligations permettront à l’entreprise de payer une partie de ses intérêts avec une dette supplémentaire. Une autre approche consiste à permettre à l’entreprise de transférer ses positions non garanties existantes dans une nouvelle dette de premier rang. Ce plan devrait permettre à Carvana d’économiser 1 milliard de dollars en intérêts par an.

Par conséquent, il est probable que Carvana évitera de faire faillite, comme la plupart des analystes l’attendaient à court terme. De plus, la société pourrait en profiter si la Fed suspendait ses hausses de taux.

Prévision du cours de l’action Carvana

Graphique CVNA par TradingView

Le graphique 4H montre que le cours de l’action CVNA a chuté au support clé à 6,52 $ ce mois-ci. Il s’agissait d’un niveau important puisqu’il coïncidait avec le point le plus bas du 15 mars. Il semble que les actions aient formé un motif de coupe et d’épaules inversé, qui est généralement un signe baissier.

Par conséquent, bien que Carvana progresse fondamentalement, je pense qu’il a plus d’inconvénients à l’avenir. Ce point de vue sera confirmé si les actions parviennent à passer en dessous du niveau de support clé à 6,72 $. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 5 $.

Cependant, un mouvement clair au-dessus du côté supérieur du modèle C&H inversé à 10 $ signalera qu’il y a encore plus d’acheteurs sur le marché.