Prévisions de change USD / IDR alors que la roupie indonésienne se redresse

Le taux de change USD/IDR a évolué latéralement vendredi après les dernières données sur le PIB indonésien et avant les derniers chiffres de la masse salariale non agricole (NFP) aux États-Unis. La paire USD/roupie indonésienne s’échangeait à 14 660, soit plus de 5 % en dessous du niveau le plus élevé de mars.

PIB de l’Indonésie et PFN des États-Unis

Les principales actualités forex le déplacement du taux de change USD/IDR a été la décision de la Réserve fédérale, dont nous avons parlé ici . Lors de sa réunion de mai, la banque a décidé de relever les taux d’intérêt de 0,25 %, poussant le taux officiel au comptant à 5,25 %. Il s’agit du niveau le plus élevé atteint par les taux d’intérêt américains depuis plus d’une décennie.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

La prochaine actualité clé de l’USD viendra vendredi lorsque les États-Unis publieront les dernières données sur la masse salariale non agricole (NFP). Les économistes s’attendent à ce que les données montrent que le marché du travail a continué de ralentir en avril. Précisément, ils s’attendent à ce que les données montrent que l’économie a créé 180 000 emplois en avril après en avoir ajouté 236 000 le mois précédent.

https://www.youtube.com/watch?v=jFd0lDWtqik

Un rapport d’ADP a révélé que le secteur privé a créé plus de 296 000 emplois. Par conséquent, il est probable que les chiffres officiels soient supérieurs aux estimations. Le taux de chômage devrait s’établir à 3,6 % tandis que le salaire horaire moyen devrait s’établir à 4,2 %.

Bien que ces chiffres soient importants, leur impact sur l’USD/IDR sera probablement limité puisque la Fed a probablement mis fin à son cycle de hausse. Les analystes estiment que la banque va faire une pause stratégique pendant un certain temps.

Pendant ce temps, le prix USD/IDR a réagi aux données solides du PIB indonésien. Selon l’agence nationale des statistiques, l’économie s’est contractée de 0,92 % au premier trimestre alors que la croissance ralentissait. Cette baisse était meilleure que l’estimation médiane de -1,0 %. Sur une base annuelle, l’économie a augmenté de 5,03 %.

Analyse technique USD/IDR

Graphique USD/IDR par TradingView

La roupie indonésienne a été l’une des devises les plus performantes cette année, ayant bondi de 7 % par rapport à décembre. Il est récemment passé sous le niveau de support important à 14 836, le niveau le plus bas du 2 février. La vente massive de la paire est soutenue par la moyenne mobile exponentielle de 50 jours. Il est également passé sous le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %.

Par conséquent, le chemin de la moindre résistance pour la roupie indonésienne est plus élevé, le prochain niveau à surveiller étant à 14 430, le point de retracement de 78,6 %.