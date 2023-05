USD/BRL : Réel stable alors que la Fed et la banque centrale du Brésil divergent

May 5, 2023

sur May 5, 2023

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

L’ USD / BRL a évolué latéralement cette semaine même après que la Réserve fédérale et la banque centrale brésilienne ont divergé sur la politique monétaire. Le réal brésilien s’échangeait à 4,9 contre le dollar américain, ce qui signifie qu’il a bondi de 8,9 % par rapport au niveau le plus bas cette année.

La Fed et la Banque centrale du Brésil divergent

La Réserve fédérale et les banques centrales brésiliennes faisaient partie des principales banques qui se sont réunies cette semaine. Mercredi, la Réserve fédérale a décidé de relever ses taux d’intérêt de 0,25 % et de poursuivre sa politique de resserrement quantitatif (QT). Grâce à QT, la banque réduit son bilan de plus de 90 milliards de dollars par mois.

Dans un communiqué, Jerome Powell, le président de la Fed, a déclaré que la décision était unanime et qu’elle montrait la détermination de la banque à lutter contre l’inflation. Il a également déclaré que la banque n’envisagerait probablement pas de réduire considérablement les taux d’intérêt plus tard cette année. Les analystes s’attendent à ce que la banque laisse les taux d’intérêt à ce niveau pour le reste de l’année.

Pourtant, certains signes indiquent que la Fed réduira ses taux soit au quatrième trimestre, soit en 2024. D’une part, les prix du pétrole brut ont plongé cette semaine, ce qui signifie que l’inflation pourrait baisser à un rythme plus rapide que prévu. De plus, l’effondrement des banques régionales entraînera probablement une détérioration plus rapide de l’économie américaine.

La prochaine actualité clé de l’USD à surveiller seront les prochaines données sur les emplois américains prévues pour vendredi. Ces chiffres devraient montrer que l’économie américaine a créé environ 180 000 emplois en avril après avoir créé 236 000 emplois le mois précédent.

La paire USD/BRL a également réagi à la dernière décision sur les taux d’intérêt de la banque centrale brésilienne. La banque centrale a décidé de laisser les taux d’intérêt à 13,75% pour la sixième réunion consécutive. Contrairement à la Fed, l’inflation au Brésil est passée à 4,65 %, à l’intérieur de l’objectif de la banque de 1,75 % et 4,75 %.

Analyse technique USD/BRL

Graphique USD/BRL par TradingView

Le graphique journalier montre que la paire USD/BRL a suivi une tendance baissière au cours des derniers mois. Il est passé du plus haut depuis le début de l’année de 5,48 à moins de 5. La paire est passée en dessous du support clé à 5, le niveau le plus bas du 4 novembre. Elle est également tombée en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours.

Par conséquent, la paire USD/BRL continuera probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le support clé à 4,6950, le niveau le plus bas du 26 mai de l’année dernière.