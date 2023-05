L'indice MOEX recule alors que les actions russes font face à des vents contraires

L’indice MOEX Blue Chip a baissé ces derniers jours en raison des inquiétudes concernant les taxes et la baisse des prix des matières premières. L’indice s’échangeait à 16 156 roubles lundi, inférieur au sommet de 16 905 roubles depuis le début de l’année. Pourtant, l’indice reste environ 53 % au-dessus du niveau le plus bas de 2022 après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Chute des prix des matières premières

Les entreprises russes se sont relativement bien comportées ces derniers mois malgré les sanctions des pays occidentaux. La plupart de ces entreprises se sont bien comportées, aidées par la flambée des prix du pétrole brut. À son apogée, le Brent a atteint un sommet de 138 $ en 2022.

Récemment, cependant, la situation a changé car les inquiétudes concernant le ralentissement de l’économie mondiale ont persisté. Le Brent, la référence internationale, s’échangeait à 76 $ lundi tandis que le West Texas Intermediate (WTI) s’échangeait à 72 $. L’Oural russe se négocie beaucoup plus bas. À un moment donné, la Russie vendait du pétrole à moins de 50 dollars le baril.

Pendant ce temps, les prix du gaz naturel ont également chuté. Les données compilées par TradingView montrent que les prix du gaz naturel sont tombés au niveau le plus bas depuis 2021. La baisse des prix du gaz naturel et du pétrole a touché l’indice MOEX puisque la plupart des constituants sont dans l’industrie. Ils comprennent des entreprises comme Lukoil, Gazprom et Rosneft.

Les autres matières premières vendues par la Russie ne se portent pas bien non plus. Comme nous l’avons écrit ici , le prix du palladium a suivi une tendance à la baisse. Il en va de même pour d’autres matières premières comme le nickel et le lithium.

Pendant ce temps, selon le Financial Times, la Russie a été contrainte d’augmenter les impôts dans le but d’augmenter ses revenus. Cela s’est produit alors que les revenus pétroliers et gaziers de la Russie ont chuté de 45 % au premier trimestre de l’année. La production pétrolière de la Russie a chuté à 10,4 millions de barils par jour alors que les expéditions vers l’Asie augmentaient.

Pendant ce temps, les électeurs du MOEX ont découvert qu’ils avaient des milliards de roupies indiennes qu’ils ne pouvaient pas utiliser. Cela s’est produit alors que les exportations de l’Inde vers la Russie ont diminué de 11 % alors que les importations ont grimpé à plus de 41,5 milliards de dollars.

Analyse technique de l’indice MOEX

Le graphique journalier montre que l’indice MOEX a suivi une tendance haussière lente au cours des dernières semaines. Il a réussi à dépasser le point de retracement Fibonacci de 23,6 %. L’indice est également soutenu par les moyennes mobiles exponentielles sur 50 et 100 jours. En outre, il a retesté le support clé à 16 258 roubles, le point le plus élevé du 1er septembre de l’année dernière.

Par conséquent, malgré les défis, il est probable que l’indice MOEX Blue Chip rebondisse à court terme, les acheteurs ciblant le point de retracement de 50 % à 19 760 roubles.