Le prix du palladium est toujours à risque car il suit le platine, l'or et l'argent

Le prix du palladium s’est écarté des autres métaux précieux comme l’or, l’argent et le platine. Il a chuté de plus de 36 % au cours des 12 derniers mois, tandis que le prix du platine a bondi de plus de 10 % au cours de la même période. Le prix de l’or et de l’argent ont tous bondi de plus de 10 % au cours de la même période.

Pourquoi le palladium est-il à la traîne des autres métaux précieux ?

Le prix du palladium a été l’un des métaux précieux les plus performants de la dernière décennie. Le métal est passé de 160 dollars en 2008 à un sommet historique de 3 000 dollars en février de cette année. On ne sait pas pourquoi le prix du palladium a plongé de plus de 50 % par rapport au point culminant de 2022.

Une raison probable est que l’écart entre le platine et le palladium était significativement plus élevé au cours des derniers mois. Par exemple, lorsque le palladium se négociait à 3 000 $ en 2022, le platine se négociait à environ 826 $. Par conséquent, de nombreuses entreprises qui fabriquent des convertisseurs catalytiques se sont tournées vers le platine, qui était beaucoup moins cher.

L’autre raison est que la guerre russe en Ukraine a entraîné un déplacement du platine, que l’on trouve en abondance en dehors de la Russie. L’Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis sont les plus gros exportateurs de platine, tandis que la Russie est le quatrième. En termes de palladium, la Russie est le plus gros exportateur, suivie de l’Afrique du Sud, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Italie.

Par conséquent, il est probable que le prix du platine continue d’augmenter car il est moins cher que le palladium aux niveaux actuels. Les deux métaux ont toujours un écart d’environ 300 $, ce qui est relativement élevé. Comme je l’ai écrit dans cet article , la demande élevée de platine devrait le pousser à un déficit cette année.

Il en va de même pour le palladium, qui est passé à un excédent en 2021. Les analystes s’attendent à ce que le palladium passe à son premier déficit d’approvisionnement en trois ans cette année. Le déficit devrait atteindre 556 000 onces cette année, selon le World Platinum Council.

Prévision du prix du palladium

Graphique palladium par TradingView

Le graphique journalier montre que le prix du palladium a suivi une tendance baissière au cours des derniers mois. Récemment, le métal a formé un canal ascendant qui est représenté en rouge. Ce prix se situe dans la partie inférieure du canal ascendant. Il est également passé sous les moyennes mobiles exponentielles sur 25 et 50 jours.

Par conséquent, je soupçonne que les prix du palladium connaîtront une cassure baissière dans les mois à venir, les vendeurs ciblant le support clé à 1 300 $, soit environ 11 % de moins que le niveau actuel.