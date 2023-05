Le marché haussier de l'indice Nasdaq 100 prend de l'ampleur malgré des risques élevés

Les valeurs technologiques se portent bien malgré les risques croissants sur le marché financier. L’indice Nasdaq 100 a atteint un sommet de 13 340 $ mardi, le plus haut niveau depuis le 19 août de l’année dernière. Cela signifie que l’indice a bondi de plus de 24 % par rapport au niveau le plus bas cette année, ce qui signifie qu’il est entré dans un marché haussier.

Les grandes entreprises technologiques mènent

Le rallye de l’indice Nasdaq 100 a été aidé par les grandes entreprises technologiques, qui ont été plus résistantes que leurs plus petites. Des entreprises comme Apple, Microsoft, Nvidia et Meta Platforms, qui ont un poids plus important dans l’indice, ont augmenté cette année alors que les investisseurs réagissent à leurs bons résultats.

Les actions de Nvidia ont bondi en raison des tendances de l’intelligence artificielle . Les analystes estiment que les puces de l’entreprise contribueront à propulser l’industrie de l’IA dans les années à venir. Ses puces sont déjà utilisées par Amazon, Microsoft et Alphabet.

Les actions de Meta Platforms ont bondi après que les résultats de la société aient montré qu’elle récupérait les morceaux après s’être effondrée en 2022. Microsoft a été un grand gagnant dans l’industrie de l’IA en raison de ses investissements dans ChatGPT.

Les autres principaux composants de l’indice Nasdaq 100 sont Seagen, Airbnb, AMD, Tesla et Palo Alto Networks. D’autre part, les principaux retardataires de l’indice Nasdaq sont Enphase Energy, Sirius XM, Jd.com, Moderna, Rivian Automotive, Walgreens et Amgen, entre autres.

Réserve fédérale et plafond de la dette américaine

L’ indice Nasdaq 100 a augmenté malgré les risques de l’économie américaine. Par exemple, la Réserve fédérale a continué d’augmenter les taux d’intérêt cette année dans le but de lutter contre l’inflation élevée. Elle a relevé ses taux de 0,25 % la semaine dernière, les poussant au plus haut niveau depuis plus d’une décennie. La Fed met également en œuvre sa politique de resserrement quantitatif en réduisant son bilan de plus de 90 milliards de dollars par mois.

Par conséquent, la performance de l’indice Nasdaq 100 est un signe que les investisseurs s’attendent à ce que la Réserve fédérale commence à pivoter dans les mois à venir. Les analystes s’attendent à ce que la banque suspende ses hausses pendant plusieurs mois.

https://www.youtube.com/watch?v=hY_8NINiftA

Pendant ce temps, il existe des risques de défaut du gouvernement étant donné que Joe Biden et le président Kevin McCarthy ont des positions dures sur le plafond de la dette. Biden veut un projet de loi sur le plafond de la dette propre tandis que l’orateur souhaite que le gouvernement réduise les coûts étant donné que la dette américaine a bondi à plus de 31 billions de dollars.

Encore une fois, l’action des prix de l’indice Nasdaq 100 est le reflet du fait que la plupart des investisseurs s’attendent à ce que les deux parties parviennent à un accord et évitent un défaut.