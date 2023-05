Prévisions USD / CNY alors que l'excédent commercial de la Chine grimpe à 90 milliards de dollars

May 9, 2023

Le taux de change USD/CNY a dérivé à la hausse mardi après les derniers chiffres commerciaux de la Chine. Le yuan chinois s’est effondré à 6,9244, le point le plus bas depuis le 27 avril de cette année. Au total, le yuan a chuté de plus de 3 % par rapport au plus haut niveau de mars.

Chiffres commerciaux de la Chine

La plus grande nouvelle du CNY étaient les derniers chiffres commerciaux de la Chine. Selon l’agence des statistiques, les exportations du pays ont augmenté de 8,5 % en avril après avoir bondi de 14,8 % le mois précédent. Cette augmentation était meilleure que l’estimation médiane de 8,0 %. Dans une note, un analyste de JP Morgan a déclaré :

« Si nous examinons les statistiques sur les exportations, nous constatons une force très importante et en avance sur les attentes provenant du secteur de l’exportation. Cela va à l’encontre de ce que nous constatons en particulier dans les exportations de technologies en Corée et à Taïwan, et c’est une preuve très claire qu’il n’y a pas beaucoup de découplage en cours sur le terrain.

Pendant ce temps, les importations chinoises ont chuté à un rythme plus rapide que prévu. Au total, les exportations ont chuté de 7,9 % en avril, ce qui est pire que l’estimation médiane de 5,0 %. C’était aussi pire que la baisse précédente de 1,4 %. En conséquence, l’excédent commercial de la Chine a bondi à 90,21 milliards de dollars contre 88,19 milliards de dollars auparavant.

Dans l’ensemble, l’économie chinoise s’est redressée à un rythme plus lent que prévu par les analystes. Ceci est démontré par le rapport sur les bénéfices des principales entreprises américaines. La plupart d’entre eux aiment Estee Lauder et P&G ont déploré que la reprise de la Chine se produise à un rythme relativement plus lent que ce à quoi s’attendaient les analystes.

La prochaine nouvelle clé de l’USD/CNY sera les prochaines données de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain prévues pour mercredi cette semaine. Ces chiffres fourniront plus d’informations sur l’état de l’économie américaine et sur ce à quoi s’attendre de la part de la Fed.

Analyse technique USD/CNY

Graphique USDCNY par TradingView

Le taux de change USD/CNY a légèrement augmenté après les derniers chiffres commerciaux. Sur le graphique 4H, la paire s’est déplacée légèrement au-dessus des moyennes mobiles exponentielles sur 25 et 50 périodes. De plus, l’indice de force relative (RSI) et le MACD ont tous dérivé vers le haut. Le taux de change USD/CNY a dépassé le point de résistance clé à 6,9060, le point le plus élevé du 30 mars.

Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 6,9430, le plus haut niveau du 26 avril. Le stop-loss de ce trade sera à 6.900.