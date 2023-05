Royal Group des EAU parie gros contre les actions américaines

a réduit son gain intrajournalier mercredi à la suite d’un rapport de Bloomberg selon lequel Royal Group a construit une position courte de plusieurs milliards de dollars sur les actions américaines.

Dans quoi Royal Group investit-il à la place ?

Basée à Abu Dhabi, ladite société d’investissement est contrôlée par Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan – le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis. Les actions ou les secteurs particuliers contre lesquels il parie restent cependant inconnus.

Royal Group a tourné le dos aux actions alors que les craintes de récession se sont accrues au début de cette année. Depuis, il alloue plus de capital aux bons du Trésor américain à court terme.

Le conglomérat a également élargi son exposition aux matières premières et aux crypto-monnaies, ont confirmé les sources anonymes.

Le groupe royal a refusé de commenter le rapport aujourd’hui.

Facteurs qui pourraient peser sur les actions américaines

Des personnes proches du dossier ont également déclaré que Royal Group reprendrait probablement une position longue sur les actions américaines une fois que les valorisations s’amélioreront et que la banque centrale signalera qu’elle est prête à réduire les taux.

En attendant, cependant, il parie sur les récentes faillites bancaires qui alimentent les craintes de récession et pèsent sur le sentiment général du marché. Il convient également de noter qu’une reprise potentielle des prix du pétrole pourrait être un autre vent contraire pour le S&P 500.

Pour l’instant, cependant, l’inflation se situe à un taux annualisé de 4,9 % aux États-Unis, comme l’a rapporté Invezz ICI.

La semaine dernière, Citi a également mis en garde contre une baisse au niveau de 3 700 de l’indice de référence qui, malgré les défis, se négocie en hausse d’environ 8,0 % pour l’année au moment de la rédaction.