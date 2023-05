USD/PKR, INR/PKR : la roupie pakistanaise menacée par les manifestations d'Imran Khan

La vente de roupies pakistanaises assiégées s’est poursuivie mercredi après l’arrestation d’Imran Khan, l’ancien président. La paire USD/PKR a bondi à 283,84 tandis que le GBP/PKR et l’EUR/PKR ont respectivement atteint 358 et 312. De plus, l’INR/PKR s’échangeait à 3,45.

Arrestation d’Imran Khan

La roupie pakistanaise a été sous pression ces derniers mois, comme je l’ai écrit dans cet article lundi. La principale raison de cette situation est que le Pakistan traverse l’une de ses pires crises économiques jamais enregistrées alors qu’il regarde vers un défaut de paiement.

En conséquence, le pays a négocié avec le Fonds monétaire international (FMI) au cours des derniers mois. Et le temps presse, on ne sait pas si les deux parties parviendront bientôt à un accord. Les deux parties ont publié des déclarations divergentes après leur rencontre la semaine dernière.

Aujourd’hui, la situation au Pakistan s’est aggravée suite à l’arrestation d’Imran Khan, l’ancien président qui fait face à plus de 80 chefs d’accusation. Certaines de ces accusations concernent la corruption et les cadeaux qu’il a reçus lorsqu’il était au pouvoir.

En conséquence, des manifestations ont éclaté dans la plupart des régions du pays et il est probable que la situation empire dans les semaines à venir. Ces protestations coïncideront probablement avec celles relatives à l’état de l’économie, où l’inflation a grimpé à plus de 36 %. Les analystes estiment que le taux d’inflation réel du pays est bien supérieur au chiffre officiel.

Dans sa dernière évaluation, le FMI a déclaré que l’économie connaîtra une croissance de 0,2 % cette année après avoir augmenté de 6 % en 2022. Cette évaluation n’a pas pris en compte les protestations actuelles, ce qui signifie que l’économie pourrait sombrer dans une récession cette année.

De plus, les termes de l’accord avec le FMI auront probablement un impact sur l’économie. Par exemple, le gouvernement a été contraint d’augmenter certains impôts et de réduire considérablement les subventions.

Analyse technique USD/PKR

Graphique USD/PKR par TradingView

Le taux de change USD/PKR a été dans une fourchette étroite au cours des dernières semaines. Il se situe quelques points en dessous du sommet historique de 287,99. La paire reste légèrement au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours tandis que l’indicateur MACD a dérivé vers le bas.

Par conséquent, la paire aura probablement une cassure haussière, le prochain niveau à surveiller étant à 300. La même tendance se produira sur l’EUR/PKR, le GBP/PKR et l’INR/PKR puisque la roupie pakistanaise est la partie la plus vulnérable de l’équation.