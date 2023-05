Analyse de l'indice DAX après résultats mitigés de Bayer et Deutsche Telekom

Les indices boursiers européens se sont bien comportés au cours des derniers mois, car la crainte d’une récession dans la région s’est estompée. En Allemagne, l’ indice DAX a bondi à 16 000 €, son plus haut niveau depuis janvier 2022. Il se rapproche de son plus haut historique après avoir augmenté de plus de 33 % par rapport au plus bas cette année.

Bénéfices de Bayer et Deutsche Telekom

Bayer et Deutsche Telekom seront les principales entreprises à surveiller jeudi après avoir publié des résultats financiers mitigés. Deutsche Telekom a connu un premier trimestre solide, son chiffre d’affaires net ayant atteint 27,8 milliards d’euros tandis que sa dette nette a chuté à 2,9x l’EBITDA.

La société a connu plusieurs événements importants au cours du premier trimestre. Par exemple, elle a reçu 10,7 milliards d’euros de la vente de son activité de tours tandis que la société a augmenté sa participation dans T-Mobile. En conséquence, il a renforcé ses orientations prospectives pour son activité.

Le cours de l’action Deutsche Telekom s’est bien comporté après avoir augmenté de 53 % par rapport au point le plus bas de 2022. En plus de ses activités diversifiées, la société augmente ses dividendes. Il a augmenté ses versements de 9 % en 2022.

Bayer, en revanche, a publié des résultats mitigés car il a exprimé des inquiétudes quant à ses performances. Le chiffre d’affaires de la société a chuté de 1,7 % à 14,39 milliards d’euros tandis que son EBITDA a chuté de 14 % à 4,47 milliards d’euros. Son résultat net a chuté de 33 % à 3,3 milliards d’euros. La société s’attend à ce que ses résultats pour l’année soient inférieurs aux prévisions. Dans son communiqué, la firme précise :

« Pour le reste de l’année, nous voyons des risques potentiels principalement liés aux attentes de prix du marché considérablement réduites pour nos produits à base de glyphosate au sein de notre division Crop Science. Dans l’ensemble, nous prévoyons donc que la réalisation des objectifs se situera dans la partie inférieure de nos prévisions. »

Prévision de l’indice DAX

Graphique DAX par TradingView

Le graphique journalier montre que l’indice DAX a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a franchi le point de résistance clé à 15 750 €, le point le plus élevé du 6 mars. Les actions ont dépassé la moyenne mobile exponentielle à 50 jours. Il se rapproche du point de résistance clé à 16 290 €, le plus haut de janvier 2022.

Par conséquent, l’indice continuera probablement d’augmenter alors que les acheteurs ciblent ce point de résistance. Une cassure au-dessus de ce point de résistance le poussera au niveau psychologique de 16 500 €.