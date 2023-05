Li Auto vs Nio: l'un est de loin un meilleur stock de véhicules électriques chinois à acheter

Li Auto (NASDAQ : LI) et Nio (NASDAQ : Nio) sont les principales sociétés chinoises de véhicules électriques avec une capitalisation boursière de plus de 27 milliards de dollars et 13 milliards de dollars, respectivement. Les deux sociétés fabriquent et vendent des voitures haut de gamme principalement sur le marché chinois. Bien que Nio soit le plus connu des deux, cet article expliquera pourquoi Li Auto est un meilleur investissement.

Li Auto contre Nio

L’une des principales nouvelles sur les véhicules électriques de cette semaine a été les derniers résultats non audités par Li Auto. Les résultats ont montré que l’entreprise a livré 52 584 véhicules au cours du premier trimestre de l’année. Cela représente une augmentation de 65,2 % par rapport au même trimestre en 2022.

En conséquence, les revenus de la société ont bondi à 2,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 95,6 % par rapport au même trimestre l’an dernier. Contrairement à d’autres véhicules électriques comme Tesla qui réduisent les prix, Li Auto a attribué les chiffres de revenus plus élevés à des prix et à un volume plus élevés.

Li Auto a également renforcé son orientation vers l’avant. Elle s’attend désormais à ce que ses livraisons se situent entre 76 000 et 81 000. En outre, il voit les revenus se situer entre 3,53 milliards de dollars et 3,77 milliards de dollars. La déclaration ajoute :

“Ces perspectives commerciales supposent des conditions macroéconomiques favorables, aucune perturbation significative de la chaîne d’approvisionnement et reflètent la vision actuelle et préliminaire de l’entreprise sur sa situation commerciale et les conditions du marché, qui sont susceptibles de changer.”

Par conséquent, dans ce cas, Li Auto semble être une meilleure entreprise que Nio en raison de sa croissance plus rapide sur le marché premium et du fait qu’elle a atteint la rentabilité. Les analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires de la société pour l’année soit de 13,60 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action s’élèvera à 34 cents. Nio, en revanche, devrait atteindre le seuil de rentabilité en 2026.

La rentabilité de Li Auto lui donne l’envergure dont elle a besoin pour se développer à l’international à l’avenir. De plus, Li Auto a une marge brute plus élevée de 19 % par rapport à 10,53 % pour Nio. Il génère également un revenu par employé plus élevé que Nio et a un meilleur bilan.

Prévision du cours de l’action Li Auto

Graphique Li Auto par TradingView

Les techniques de Li Auto sont également favorables. Comme indiqué ci-dessus, les actions ont réussi à dépasser le point de résistance clé à 27,33 $ après la publication de ses résultats financiers. Il s’agissait d’un niveau important puisqu’il s’agissait du point le plus élevé du 1er février. Les actions sont également passées au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % et à la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours (EMA).

Par conséquent, je soupçonne que les actions continueront d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain niveau psychologique à 35 $. Une baisse en dessous du support à 27 $ invalidera la vue haussière.