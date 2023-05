USD/SEK : la réduction du dividende des CFF signale d'autres problèmes immobiliers en Suède

La couronne suédoise a fortement reculé cette semaine alors que les problèmes du secteur immobilier du pays se poursuivaient. La paire USD/SEK a bondi à un plus haut de 10,35, le point le plus élevé depuis le 2 mai de cette année. Il a bondi de plus de 2 % par rapport au point le plus bas cette année.

Les CFF suspendent le dividende

La plus grande nouvelle de Suède cette semaine concernait Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, également connu sous le nom de SBB. Dans un communiqué, la société a annoncé qu’elle suspendrait ses dividendes dans le but de préserver ses liquidités alors que le secteur immobilier suédois implose.

La société a décidé de réduire ses versements après que S&P Global a abaissé sa cote de crédit. Elle a également annulé son programme de levée de fonds.

Comme je l’écrivais dans cetarticle , le secteur immobilier est l’un des plus gros risques de l’économie suédoise. Après avoir grimpé en flèche au cours de la dernière décennie, les prix de l’immobilier ont chuté cette année, la Riksbank ayant relevé les taux d’intérêt pour faire face à l’inflation élevée.

Il existe un risque majeur que le secteur immobilier subisse des pressions dans les années à venir alors que des obligations d’une valeur de plus de 40,5 milliards de dollars arrivent à échéance. La majeure partie de cette dette est à taux variable, ce qui signifie qu’elle change à mesure que les taux d’intérêt augmentent. Pire encore, les prix de l’immobilier en Suède ont chuté de 15 % cette année, ce qui en fait le pays le moins performant d’Europe.

Le cours de l’action CFF a connu une forte baisse ces derniers mois. Il a chuté de 70% par rapport au point le plus élevé de cette année et est passé au point le plus bas depuis mars 2018. De plus, les actions ont chuté au cours des quatre derniers mois consécutifs. D’autres valeurs immobilières en Suède ont également reculé.

Analyse technique USD/SEK

Le taux de change USD/ SEK a dérivé à la hausse alors que les investisseurs réagissaient aux difficultés actuelles des CFF. Il a atteint son plus haut niveau depuis le 2 mai de cette année. La paire a dépassé le niveau de retracement de Fibonacci de 23,8 %.

Il a également bondi au-dessus des moyennes mobiles exponentielles sur 25 et 50 périodes, tandis que le MACD s’est déplacé au-dessus de la ligne zéro. La paire USDSEK s’approche également du niveau de résistance clé à 10,35, le point le plus élevé de la dernière semaine d’avril.

Par conséquent, l’USD/SEK continuera probablement d’augmenter, le prochain niveau à surveiller étant à 10,50. Un mouvement sous le support à 10,26 invalidera la vue haussière.