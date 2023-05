Analyse USD/TRY : quel avenir pour la livre turque vulnérable ?

May 15, 2023

La livre turque est restée dans un calme précaire lundi alors que le décompte des voix lors des dernières élections se poursuivait. Le taux de change USD/TRY s’échangeait à 19,60, où il se trouvait ces derniers jours. Ce prix se situe quelques points en dessous du record de 19,75.

Sondages Erdogan vs Kilicdaroglu

La plus grande nouvelle du forex Lundi, c’est le vote en cours qui compte en Turquie. Selon les médias, les chiffres préliminaires montrent que le pays passera probablement à un second tour car Erdogan et Kilicdaroglu n’ont pas obtenu 50 % des voix.

CNN rapporte qu’Erdogan est en tête avec 49,35% des voix contre 45% pour Kilicdaroglu. Dans un communiqué, Kilicdaroglu a déclaré qu’il s’attend à remporter les élections avec 50% tandis que Kilicdaroglu pense qu’il remportera le second tour.

La performance de la paire USD/TRY implique que les traders pensent qu’Erdogan prolongera sa règle des deux décennies. Si cela se produit, cela signifie que la livre turque continuera de s’effondrer en raison du manque d’indépendance de la banque centrale du pays.

La livre turque s’est effondrée de plus de 880 % depuis qu’Erdogan est devenu président en 2014. Au total, elle a chuté de plus de 1 200 % depuis 2002, ce qui en fait l’une des devises les moins performantes au monde.

Par conséquent, si Erdogan gagne à nouveau, cette tendance à la baisse se poursuivra probablement puisqu’il maintiendra le statu quo à la banque centrale. S’il y a un second tour, il aura lieu le 28 mai et conduira à une plus grande consolidation de la livre turque.

Prévisions USD/TRY

La livre turque a été dans une fourchette étroite au cours des derniers mois. Plus récemment, la paire USD/TRY est restée proche du plus haut historique de 19,83. Sur le graphique journalier, la paire s’est déplacée légèrement au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA). Dans le même temps, l’indice de force relative (RSI) est passé à un niveau extrêmement suracheté à près de 100.

Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter en raison de l’avance d’Erdogan dans les sondages. Comme je l’ai écrit dans cet article vendredi, la paire passera probablement au-dessus de 20 dans les prochains jours si Erdogan gagne. Et ces résultats montrent qu’il pourrait.